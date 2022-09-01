«Збирав розвіддані, готувався до диверсій»: СБУ повідомила про затримання російського агента

Служба безпеки України заявляє про затримання на Сумщині російського агента, який «збирав розвіддані» та «готувався до диверсій».

«Українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії. Зловмисник погодився на пропозицію негласної співпраці через свої проросійські переконання. Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога», – зазначають в СБУ.

За даними спецслуджби, зібрані чоловіком розвіддані Росія використовувала для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння.

«Він фотографував військові об’єкти та місця розташування українських Сил оборони. Файли передавав куратору із прив’язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку», – кажуть в СБУ.

Наразі затриманому оголосили підозру у держзраді. Чи визнає він провину, не повідомляється.

26 серпня за підозрою у держзраді Служба безпеки України затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ.