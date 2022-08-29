CБУ: ідентифікували ще одного «кадирівця», який підозрюється у вбивстві цивільних у Бучі

Служба безпеки України заявляє, що їй вдалося ідентифікувати та зібрати доказову базу на ще одного «кадирівця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, командиру групи спецзагону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ нацгвардії РФ по Чеченській республіці Мусаєву Ізнауру оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.



За даними СБУ, він також брав участь у захопленні села Микуличі.



«Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців. Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей», – йдеться у повідомленні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.