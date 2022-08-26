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Кадирову та двом його найближчим поплічникам оголосили підозру – СБУ

За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, які діяли на Київщині

Служба безпеки України заявляє, що слідчі оголосили голові Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його найближчим поплічникам.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, Кадирову оголосили підозру за трьома статтями – «планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», «вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків», «виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України».

За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Його соратник Данііл Мартинов – заступник начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці – 5 березня особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату, за його наказами, зокрема, були взяті в заручники майже 500 людей, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів, повідомляють у СБУ.


Як повідомляє українська спецслужба, за наказом ще одного поплічника голови Чечні Хусейна Межидова з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень жителів Гостомеля.

Поплічники Кадирова звинувачуються в утримуванні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням, використанні їх у якості «живого щита», а Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних, уточнюють в СБУ.

Даніілу Мартинову і Хусейну Межидову оголосили підозру за статтями «порушення законів та звичаїв війни», «жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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