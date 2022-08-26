Кадирову та двом його найближчим поплічникам оголосили підозру – СБУ

Служба безпеки України заявляє, що слідчі оголосили голові Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його найближчим поплічникам.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, Кадирову оголосили підозру за трьома статтями – «планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», «вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків», «виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України».



За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.



Його соратник Данііл Мартинов – заступник начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці – 5 березня особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату, за його наказами, зокрема, були взяті в заручники майже 500 людей, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів, повідомляють у СБУ.



Як повідомляє українська спецслужба, за наказом ще одного поплічника голови Чечні Хусейна Межидова з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень жителів Гостомеля.



Поплічники Кадирова звинувачуються в утримуванні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням, використанні їх у якості «живого щита», а Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних, уточнюють в СБУ.



Даніілу Мартинову і Хусейну Межидову оголосили підозру за статтями «порушення законів та звичаїв війни», «жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.