СБУ: справу щодо директора російського телеканалу Russia Today передали до суду

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, обвинувальний акт передали до суду.



Як повідомляє пресслужба відомства, задокументовані негативні висловлювання Кузнєцова-Красовського про українців як націю та існування України як самостійної і суверенної держави.

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Директор російського телеканалу RT, за даними СБУ, неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.



«У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: «Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о «братьях». Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!» Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи на кшталт «С.ка, этой страны не должно быть!». При цьому переконував глядачів у доцільності проведення так званої «спеціальної воєнної операції» на території України», – повідомляють у спецслужбі.



СБУ повідомляє про завершення досудового розслідування щодо Кузнєцова-Красовського у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).