«Агітував перейти на бік ворога»: керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ підозрюють у держзраді

В.о. керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки університету імені Ярослава Мудрого затримали за підозрою у держзраді. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

«Підозрюваний упродовж лютого-березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога», – зазначають в ОГПУ.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України є підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Навчання поєднує фундаментальну юридичну освіту і спецпідготовку, необхідну для СБУ. Інститут також забезпечує перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників спецслужби.

Станом на 17 липня, за даними Володимира Зеленського, зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.