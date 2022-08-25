Ексвикладачці Більченко повідомили про підозру у держзраді та вербуванні коригувальників – Офіс генпрокурора

Ексвикладачці столичного університету та двом її спільникам повідомили про підозру у держзраді та вербуванні коригувальників. Про це заявляє Офіс генерального прокурора.

І хоч прізвища підозрюваної ОГП не називає, однак обставини, про які йдеться, та фото, оприлюднені правоохоронцями свідчать, що це – Євгенія Більченко.

«Із лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері «Тelegram» низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони у м. Києві та Київській області», – зазначають у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, таким чином Більченко вдалося завербувати понад 10 людей.

«Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі «vkontakte» та на каналі «YouTube» викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні», – додають у Офісі генпрокурора.

Євгенія Більченко – колишня викладачка НПУ Драгоманова, де вона працювала на кафедрі культурології та філософської антропології.

У своїх дописах Більченко називала закон про забезпечення функціонування української мови як державної «лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії», а у своїх виступах вона заявляла про «неонацизм» в Україні і називала війну Росії проти України «братньою».

У березні 2021 року Більченко відсторонили від виконання навчальних обов’язків до завершення діяльності робочої комісії, керівництво навчального закладу звинувачує її у порушенні закону про мову.

Більченко заявляла, що не збирається звільнятися за власним бажанням та у разі звільнення звертатиметься до суду.

23 липня 2021 року у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова ліквідували кафедру, де працювала викладачка.