Планували захоплення влади: соратники руху Медведчука та Суркова постануть перед судом

Двоє громадсько-політичних діячів готували насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір» Віктора Медведчука. Про це повідомляє Служба безпеки України та додає, що обвинувальний акт щодо цих осіб уже скеровано до суду.

«У період анексії Криму та військового вторгнення РФ у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі й України. Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено», – зазначають в СБУ.

За даними української спецслужби, підозрювані, чиї імена не називаються, у 2019 році мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

Для повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні фігуранти, як кажуть в СБУ, за допомогою однодумців планували зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду. Кошторис на проведення цих зборів становив 9,7 мільйона доларів, зазначають правоохоронці.

5 травня контррозвідка Служби безпеки України затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука «Український вибір», який у координації з російськими спецслужбами готував повалення конституційного ладу в Україні.