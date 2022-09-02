Дружина українського військового передавала дані про ЗСУ спецслужбам РФ – СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання дружини українського військового, яка передавала спецслужбам Росії дані про розташування техніки та військових об'єктів ЗСУ.

За словами СБУ, роботу на РФ підозрювана розпочала у травні цього року.

«Зловмисниця використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях. Отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів», – зазначають у Службі безпеки України.

За такі послуги спецслужби РФ обіцяли підозрюваній російське громадянство та «високий рівень життя», кажуть в СБУ.

Наразі жінці оголошена підозра у держзраді, їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2 вересня Служба безпеки України заявила про затримання на Сумщині російського агента, який «збирав розвіддані» та «готувався до диверсій».