Суд призначив 15 років тюрми «охоронцеві» захоплених військами РФ мостів на Запоріжжі

Служба безпеки України повідомила про отримання терміну ув’язнення бойовиком угруповання «ДНР», який у складі російських військ воював проти України на південному фронті.

«Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповіли у СБУ.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків угруповання «ДНР».

«Перебуваючи на «посаді» гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України. З початком повномасштабної агресії рф він воював проти України у складі 129-го стрілецького полку 70-ї армії зс рф. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області», – зазначили в СБУ.

Повідомляється, що потім чоловіка призначили «охороняти» захоплені мости на Запоріжжі, які армія РФ використовувала для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію.

«Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань», – повідомили в СБУ.

Спецслужби України з початку повномасштабного вторгнення РФ систематично повідомляють про виявлення корегувальників, агентів та інших осіб через їхню роботу на шкоду ЗСУ та співпрацю з країною-агресором.