Сестра полоненого «азовця»: «99 днів я не знаю, чи живий мій брат»

Сестра начальника штабу полку «Азов» Богдана Кротевича, який нині перебуває у російському полоні, досі не знає, чи живий її брат. Про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.

«99 днів, як я нічого не чула від брата, не бачила. 99 днів я не знаю, чи живий мій брат», – наголошує вона.

За словами Кротевич, за увесь цей час Міжнародний комітет Червоного Хреста, який займається справою українських полонених з «Азовсталі», жодним чином не допоміг їй дізнатись деталей щодо долі брата.

«Вони жодного разу навіть не спробували знайти його (хоча вони мали це зробити і дати мені інформацію, де він, що з ним)... Навіщо ця організація?», – сказала сестра полоненого.

За її словами, протягом місяця після трагедії на території колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених з «Азовсталі», вона «не побачила змін у роботі Червоного Хреста».

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«Після атаки на Оленівку вони розповідали нам, що надсилають листи, що їх не пускає Росія. Але вони не звернулися ні до міжнародних якихось дотичних організацій, ні до лідерів інших країн за допомогою. Так можна вічність писати листи і цілу вічність чекати, щоб туди потрапити», – вважає Кротевич.

Вона додала, що такої ж думки про роботу Червоного хреста і інші родичі полонених «азовців».

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. Як наголошували у спільній заяві сили безпеки та оборони України, така «операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом», альтернативи на кшталт процедури extraction не було, а вибір був між операцією з порятунку (згода на полон) і загибеллю на «Азовсталі».

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

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На початку серпня в Росії «Азов» заборонили і визнали терористичною організацією.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

26 серпня антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк заявив, що переговори про полонених захисників «Азовсталі» просуваються важко.