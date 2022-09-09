«Мав розвідувати позиції ЗСУ та підірвати боєприпаси»: СБУ затримала рецидивіста на Херсонщині

Служба безпеки України заявляє про викриття на Херсонщині підозрюваного в агентурі на користь РФ чоловіка, який мав встановити розташування позицій ЗСУ та підірвати частину боєприпасів.

«За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику «винагороду» у розмірі 30 тис грн. Зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство», – зазначають у СБУ.

За даними української спецслужби, росіяни завербували чоловіка через «проросійські погляди, які він висловлював серед оточуючих».



Затриманому уже повідомили підозру у держзраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

8 вересня Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка за підозрою в зборі та передачі інфомрації про місця розміщення та переміщення підрозділів Збройних сил в Миколаєві.

Спецслужби України з початку повномасштабного вторгнення РФ систематично повідомляють про виявлення корегувальників, агентів та інших осіб через їхню роботу на шкоду ЗСУ та співпрацю з країною-агресором.