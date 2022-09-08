До 10 та 15 років ув’язнення засуджено двох кулеметників угруповання «ЛНР», які обстрілювали позиції ЗСУ

За матеріалами Служби безпеки України тюремні строки отримали двоє кулеметників угруповання «ЛНР», які обстрілювали позиції Збройних сил на сході України, повідомив пресцентр СБУ.

Повідомляється, що обоє чоловіків були взяті в полон під час бойових дій.

«Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно. Одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору «мобілізованих» на тимчасово окупованій Луганщині. У травні цього року він був взятий у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району», – йдеться у повідомленні.

Інший чоловік, вказує СБУ, – раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. У 2021 році він вступив до лав так званої «народної міліції ЛНР». Воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім, за даними слідчих, брав участь у пограбуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Значна частина, взятих військовими ЗСУ осіб з числа противника є вихідцями із окупованих територій Донбасу. Більшість з них, коли потряпляють у полон, стверджують, що були забрані до російського війська силоміць.