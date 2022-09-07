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Корпоративні права компаній з орбіти покійного депутата Ковальова передали в управління державі – ДБР

Тіло колишнього народного депутата від партії «Слуга народу» Олексія Ковальова, який під час війни перейшов на бік Росії та обіймав «міністерську» посаду на Херсонщині, знайшли у його будинку 29 серпня

Корпоративні права компаній з орбіти колишнього «слуги народу» Олексія Ковальова передали в управління державі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Судом накладено арешт та передано в управління АРМА додатково встановлені корпоративні права юридичних осіб, які опосередковано належать народному депутату Олексію Ковальову. Ці приватні товариства входять до групи компаній «4 канал», – зазначають у ДБР.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу».

8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова.

22 червня Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ», повідомив, що Ковальов нібито «загинув» у результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Дещо пізніше Ковальов у коментарі російським ЗМІ підтвердив замах на себе та назвав це «диверсією спецслужб України».

На початку липня Олексій Ковальов обійняв посаду «заступника голови» у так званому «уряді» окупованої російськими військами частини Херсонської області.

29 серпня мер Олешків Євген Рищук повідомив, що Ковальов убитий. Пізніше це підтвердив Слідчий комітет Росії.

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