Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Черговий обстріл Харкова: ракети РФ влучили у центр міста, щонайменше 4 поранених

За інформацією очільника Харкова, обстріл був масовим, а російські ракети вплали у Основ'янському та Київському районах міста (фото ілюстративне)

Удень 12 вересня війська РФ вкотре обстріляли Харків та влучили у центр міста. Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією очільника Харкова, обстріл був масовим, а російські ракети впали у Основ’янському та Київському районах міста.

«Коли одночасно горять сім квартир, і ви не знаєте, в яких із них знаходяться люди, це – лотерея»
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Коли одночасно горять сім квартир, і ви не знаєте, в яких із них знаходяться люди, це – лотерея»

Харків, який розташований поблизу кордону з Росією на північному сході України, російські війська майже щодня обстрілювали ракетами та снарядами протягом останніх шести місяців, за винятком затишшя в червні.

«Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова», – додав голова ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 13:50 12 вересня офіційно відомо про 4 поранених унаслідок цього обстрілу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків. 11 вересня одна із ракет влучила по Харківській ТЕЦ-5.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG