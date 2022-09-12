Черговий обстріл Харкова: ракети РФ влучили у центр міста, щонайменше 4 поранених

Удень 12 вересня війська РФ вкотре обстріляли Харків та влучили у центр міста. Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією очільника Харкова, обстріл був масовим, а російські ракети впали у Основ’янському та Київському районах міста.

«Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова», – додав голова ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 13:50 12 вересня офіційно відомо про 4 поранених унаслідок цього обстрілу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків. 11 вересня одна із ракет влучила по Харківській ТЕЦ-5.