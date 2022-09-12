Харківщина з електрикою і водою на 80%, через ракетні удари військ РФ є загиблі та поранені

Двоє людей загинуги та двоє поранені внаслідок недільного ракетного удару РФ по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомляє пресслужба управління ДСНС у Харківській області.

Згідно з повідомленням, одна пожежа в Холодногірському районі Харкова розгорілася на площі тисячу квадратних метрів, загинули дві людини. Інша – у Чугуївському районі області, на території Слобожанської громади на плорщі 70 метрів квадратних – там дві людини поранені.

Крім того, близько півночі було завдано повторного ракетного удару по Харкову з боку РФ. Одна з ракет влучила до триповерхового житлового будинку в Новобаварському районі, який зруйнувався – пожежі не було, але одна людина загинула і дві поранені.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, повідомив, що внаслідок російських ракетних ударів в Харкові та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду.

«Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу», – повідомив він у Telegram.

Учора внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей станом на пізній вечір неділі було відновлене.

Через вибухи розгорілася сильна пожежа на Харківській ТЕЦ-5.

У посольстві США назвали атаку РФ на об’єкти інфраструктури очевидною відповіддю на успіхи ЗСУ на фронті.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з подіями звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».