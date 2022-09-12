Часткове знеструмлення Харківщини. УЗ розповіла про ситуацію з рухом поїздів та електричок

В «Укрзалізниці» повідомили, що станом на 07:30 частково знеструмленою залишається Харківщина, проте рух поїздів не скасовано.

«Рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом, відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком. Спізнення станом на зараз: поїзд №7 Харків – Одеса на 36 хв; поїзд №1 Харків – Івано-Франківськ на 48 хв», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними УЗ, приміські рейси електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано.

Про затримки в русі поїздів повідомлялося напередодні ввечері, після того, як армія РФ вдарила ракетами по об’єктах критичної інфраструктури. У результаті сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей станом на пізній вечір неділі було відновлене.

Через вибухи розгорілася сильна пожежа на Харківській ТЕЦ-5. Внаслідок обстрілу Харкова загинув чоловік, ще один був поранений в області.

У посольстві США назвали атаку РФ на об’єкти інфраструктури очевидною відповіддю на успіхи ЗСУ на фронті.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з подіями звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».