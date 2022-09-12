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Офіс генпрокурора прокоментував затримання екскерівника СБУ в Харківській області

Напередодні ЗМІ повідомили, що колишнього керівника Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали в одній з областей на заході України

В офісі генпрокурора прокоментували затримання за підозрою у державній зраді ексначальника Управління СБУ в Харківській області.

«За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України. Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків», – розповіли в ОГП.

Також повідомляється, що як співробітник-військовослужбовець СБУ, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків», підозрюваний «самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області».

«Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ «Харків», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що підозру оголошено за статтями про держзраду та самовільне залишення місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

Напередодні ЗМІ повідомили, що колишнього керівника Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали в одній з областей на заході України.

Президент Володимир Зеленський 29 травня звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна після візиту в Харків. Він пояснив це тим, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни».

Сам Дудін у коментарі Радіо Свобода заявив, що ані Володимир Зеленський, ані тодішній голова СБУ Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області.

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