Поліція повідомила, що війська РФ за добу знищили 60 житлових будинків на Миколаївщині

У Нацполіції повідомили, що внаслідок російських атак Миколаєва, Вознесенська та Березнегуватого руйнацій зазнали 15 багатоповерхівок та 45 приватних житлових будинків. Крім того, були пошкоджені офісне приміщення, транспортні засоби, складські приміщення та магазин.

«Сьогодні вночі російські окупанти завдали ударів по Широкому та Новоолександрівці Широківської та Інгульської громад. За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження», – повідомили правоохоронці.

За даними Миколаїівської ОВА, сьогодні, 12 вересня, близько 01:00 в селищі Широке Широківської громади були обстріли. Влучання були по відкритих територіях та дорожньому покриттю. Постраждалих немає. Близько 01:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.