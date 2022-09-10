У звільненому селі на Харківщині виявили тіла двох цивільних зі слідами катувань – ОГП

Правоохоронці розслідують вбивство цивільних у селі Гракове на Харківщині, повідомляє Офіс генерального прокурора 10 вересня.

За повідомленням, село звільнили 7 вересня. Після деокупації місцевий житель повідомив поліції, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

«9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села», – заявляє прокуратура.

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Справу відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, процесуальне керівництво здійснює Чугуївська окружна прокуратура Харківської області.

Тіла вбитих направили для проведення судово-медичної експертизи.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.