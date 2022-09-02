Військовий РФ, який вихвалявся катуванням полонених, розповів «Схемам» про ще одне вбивство

Ідентифікований «Схемами» російський військовослужбовець 15-тої так званої «миротворчої» бригади ЗС Росії Станіслав Шматов, який вихвалявся катуванням українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців, у розмові з журналістами зізнався у вбивстві на території України його товаришами по службі мирного мешканця.

У розслідуванні журналісти верифікували зміст «плівок» СБУ та встановили, де саме Станіслав Шматов перебував в Україні, завдяки супутниковим зображенням зафіксували руйнування цивільної інфраструктури, завдане російськими військовими, а також відстежили рух його бригади та оприлюднили неопубліковані раніше записи розмов військовослужбовця з родичами.

«Схеми» зв’язалися зі Станіславом Шматовим, який на записах СБУ вихвалявся обстрілами будинків мирних мешканців та захопленням в полон і подальшому катуванні українських військових на окупованій частині Харківщини.

На уточнення щодо долі заручників, російський солдат замість прямої відповіді, сміючись, розповів про інше вбивство, скоєне його товаришами по службі.

«Это ещё на первом заходе пацаны, короче… (сміється)… бл**ь, корректировщик, короче, был на заводе. Как рассказывали, п***ы ему дали неплохой. А потом пристрелили», – розповів військовий.

Ймовірно, зазначають «Схеми», йдеться про дії військовослужбовців РФ на Чернігівщині у березні цього року, на початку повномасштабного вторгнення. Чернігівська обласна прокуратура розслідує вбивства мирних мешканців російськими військовими на території регіону. Журналісти звернулися до прокурорів із проханням допомогти встановити особу вбитого мирного мешканця та інші обставини злочину, про який розповів російський танкіст.

Військовослужбовець РФ Станіслав Шматов у розмові з журналістами також підтвердив, що отримував накази від свого командування, які порушують норми міжнародного гуманітарного права. На запитання, чи відповідають дійсності слова Шматова у перехопленій розмові з родичами («Дома выносить, комбат, комбриг дал указание, говорит: «Тушите всё, что видите, дома» (...). Всё равно вообще (на мирних мешканців, які залишилися, – ред.), всех тушить» – цитата з перехопленої розмови Шматова), він відповів: «Ну да, было такое указание».

Наприкінці розмови російський військовий почав погрожувати журналісту.

Завдяки повним записам розмов цього військового з родичами, які є у розпорядженні «Схем», а також спираючись на технічну інформацію телефонних трафіків – дані про вежі стільникового зв’язку, через які проходило з’єднання мобільного Шматова – журналісти з’ясували, де саме перебував солдат, спілкуючись зі своїми родичами і зізнаючись у вірогідних злочинах. Це село Піски-Радьківські, що на тимчасово окупованій частині території Харківщини. У місцевій громаді підтвердили сказане російським солдатом на перехопленій СБУ розмові: армійці жорстоко поводилися з цивільним населенням, деяких із місцевих жителів брали в заручники.

Також у селі в той час дійсно потрапили в полон декілька українських військовослужбовців, згідно з даними джерел «Схем» у розвідці. Їхні імена з міркувань безпеки у відомстві не розкривають.

Окремо, завдяки даним трафіку мобільного Станіслава Шматова, журналістам вдалося встановити рух його бригади територією України. Як встановили «Схеми», це так званий «миротворчий» підрозділ: як йдеться на сайті 15-тої бригади (в/ч 90600), її бійці виконували так звані «миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів» Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.

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Спочатку військові цієї бригади зайшли у Чернігівську область, де телефон Станіслава Шматова з 3-го по 31 березня ловив станції від села Бригінці до міста Ніжин. Потім, як йдеться у розслідуванні, телефон тимчасово зник «з радарів». Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ у ті дні, окремі підрозділи збройних сил РФ здійснювали «часткове виведення», зокрема, з території Чернігівської області, залишаючи підбиту техніку.

Наступного разу телефон танкіста Шматова з’явився в українській мережі у середині квітня, з’єднавшись з вежею, що розташована на межі трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. І вже за кілька днів його розмову перехопила СБУ. Після 15 квітня, тобто початку окупації села Піски-Радьківські, мобільний телефон Шматова на 10 днів зник з радарів. А потім з’явився вже у сусідній області – Слов’янському районі Донеччини.

Після 1 травня 2022 року, йдеться у розслідуванні, шлях військового в Україні взагалі перервався, принаймні телефон, з якого він говорив з родичами та зізнавався у воєнних злочинах, перестав з’являтися в українській мережі.

У розмові зі «Схемами» танкіст повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині знаходиться в Росії. При цьому, він заперечував особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам.