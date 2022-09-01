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«Схеми» ідентифікували військового РФ, який вихвалявся обстрілами і катуваннями, та верифікували його слова

Журналістам вдалось встановити конкретне село на окупованій частині Харківщини, де були скоєні злочини

«Схеми» (Радіо Свобода) верифікували зміст аудіоперехоплення Служби Безпеки України та ідентифікували російського військовослужбовця, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців в Україні. Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ої так званої «миротворчої» бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області.

У розслідуванні журналістам вдалось встановити конкретне село на окупованій частині Харківщини, де були скоєні злочини, в яких зізнався військовий РФ в телефонній розмові з родичами, та підтвердити їх, в тому числі, за допомогою супутникових знімків. «Схеми» змогли поговорити з цим військовим безпосередньо. Окремо за допомогою мобільних трафіків журналістам вдалося відтворити рух територією України бригади, в якій служить Шматов.

У травні СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови неназваного російського військовослужбовця з батьком, під час якої солдат вихвалявся обстрілами будинків мирних мешканців та захопленням в полон і подальшому катуванні українських військових.

«Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали», – ділився враженнями з батьком військовий РФ, який на момент розмови перебував на території України.

Солдат також розповів, що вони обстрілювали українське село з «Градів», мінометів, БУК-ів, а також зізнався, що разом із товаришами по службі залякував місцевих та відбирав у них продукти: «Сейчас вон пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… по людям вон прошлись. А смысл им залуп***ся? У нас стволы. У нас танк, ёпта. Кто-нибудь что-нибудь залу***тся – минус дом и живи, как хочешь, на улице», – йшлося на перехопленні спецслужби.

«Схеми» змогли ідентифікувати цього російського солдата. Це – 21-річний танкіст Станіслав Шматов, із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії. Він служить у 15-тій окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані «миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів» Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.

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«Схеми» отримали повні, раніше не опубліковані перехоплені розмови військовослужбовця Шматова, у яких солдат з-поміж іншого докладно описує місцевість. Завдяки цим записам, а також спираючись на технічні дані трафіків – вежі стільникового зв’язку, через які проходило з’єднання телефону Шматова – журналісти з’ясували, де саме перебував солдат РФ, який зізнався у діях, які, за нормами міжнародного гуманітарного права, належать до воєнних злочинів. Це село Піски-Радьківські, що на досі тимчасово окупованій частині території Харківщини. У місцевій громаді підтвердили сказане російським солдатом у перехопленій СБУ розмові: армійці жорстоко поводилися з цивільним населенням, декого брали в заручники.

Також у селі в той час дійсно потрапили в полон декілька українських військовослужбовців, згідно з даними джерел «Схем» у розвідці. Їхні імена з міркувань безпеки у відомстві не розкривають.

Супутникові фото, які замовили журналісти, а також відео, передане редакції місцевими жителями, свідчать про численні руйнування приватних будинків, місцевої школи та Будинку вчителів у селі Піски-Радьківські.

Окремо, завдяки даним трафіку мобільного Станіслава Шматова, журналістам вдалося встановити рух його бригади територією України. Спочатку вони зайшли у Чернігівську область, де телефон з 3-го по 31 березня ловив станції від села Бригінці до міста Ніжин на Чернігівщині. Потім, як йдеться у розслідуванні, телефон тимчасово зник «з радарів». Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ у ті дні, окремі підрозділи збройних сил РФ здійснювали «часткове виведення», зокрема, з території Чернігівської області, залишаючи підбиту техніку.

Наступного разу телефон танкіста Шматова з’явився в українській мережі у середині квітня, з’єднавшись із вежею, що розташована на межі трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. І вже за кілька днів його розмову перехопила СБУ. Після 15 квітня, тобто початку окупації села Піски-Радьківські, мобільний телефон Шматова на 10 днів зник з радарів. А потім з’явився вже у сусідній області – Слов’янському районі Донеччини.

Після 1 травня, йдеться у розслідуванні, шлях військового в Україні взагалі перервався, принаймні телефон, з якого він говорив з родичами та зізнавався у воєнних злочинах, перестав з’являтися в українській мережі.

«Схемам» вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим.

Військовий повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині перебуває в Росії. При цьому він намагався заперечувати особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам: «Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех» – зазначив Шматов. Згодом він все ж зізнався, що отримував накази стріляти в будинки місцевих мешканців.

Дізнавшись, що говорить з журналістом, танкіст Шматов почав погрожувати: «Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов».

«Схеми» також зателефонували і іншому фігуранту аудіоперехоплень – батьку цього військового. Він на питання журналістів не відповів.

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