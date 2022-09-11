Росія може використати «спостерігачів»-громадян ЄС на псевдореферендумах на Запоріжжі – РНБО

Російські війська можуть намагатися легітимізувати так звані «референдуми» на окупованих частинах Запорізької області, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони 11 вересня.

Про це Центр заявив у переліку дезінформаційних кампаній на окупованих територіях.

«Запорізька область: для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують «незалежних спостерігачів», серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни ЄС», – застерігає відомство.

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Серед інших прикладів ЦПД повідомив, що окупанти в Херсонській області вимагають викладати школярам матеріали, які «містять викривлене розуміння історичних подій та поширюють наративи про нібито тільки спільне майбутнє України та РФ».

«Донецька область: у Маріуполі російські загарбники відсвяткували річницю нібито «звільнення Донецька від фашистів». Луганська область: росіяни «мобілізують» літніх чоловіків з хронічними хворобами. Відмовитися від примусової мобілізації не можна, тому що окупанти можуть розстрілювати «ухилянтів», – повідомляють у Центрі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 7 вересня порівняв плани РФ провести так звані «референдуми» на окупованих територіях України 4 листопада із її планами «захопити Київ за три дні» і окупувати Донбас до 9 травня.