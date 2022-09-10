У Міноборони закликали не поширювати неперевірену інформацію про звільнення населених пунктів

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію щодо звільнення населених пунктів.

«Дякуємо всім небайдужим, але ми самі впораємося з психологічним тиском на ворога! Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш. На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності», – написала вона у фейсбуці 10 вересня.

За словами Маляр, серед згаданих у публікаціях «звільнених» населених пунктів зустрічаються такі, що «лише частково контролюються ЗСУ, і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні».

Вона додала, що населений пункт можна вважати звільненим тоді, коли він «зачищений, і правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи».

«Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення», – заявила заступниця голови Міноборони.

У вечірньому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку. «З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – заявили у командуванні.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах: біля Харкова і Херсона.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».