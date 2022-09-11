«Тисячі життів були б врятовані», якби Захід озброїв Україну швидше – голова МЗС Литви

Україна заслужила на повну підтримку західних країн у притягненні до відовідальності російського керівництва – таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс 11 вересня.

«Геноцидний план Путіна стерти Україну з мапи провалився. Він не в тій позиції, щоб вести переговори. Війна повинна завершитися його безумовною капітуляцією», – заявив він у своєму твітері.

Ландсберґіс вказав на успіхи українських збройних сил у протидії російській агресії, закликавши до повної підтримки Києва в «притягненні Путіна до відповідальності за кожен злочин, який він скоїв».

При цьому голова литовського МЗС висловив переконання, що Україна могла б перемогти у війні «кілька місяців тому», якби отримала все необхідне озброєння одразу після початку повномасштабного вторгнення.

«Якби ми озброїли Україну швидше, тисячі будинків залишился б стояти. Тисячі життів були б врятовані. Тисячі дітей зараз були б у безпеці зі своїми батьками. Ми маємо визнати, що умиротворення (Росії – ред.) ніяк їх не захистило», – заявив Ландсберґіс.

Він перерахував низку кроків, які, на його думку, мають допомогти Україні «закінчити війну швидко й назавжди»:

зробити всі запаси західного озброєння, у тому числі ракет ATACMS і винищувачів, доступними для України

створення зон безпеки навколо атомних електростанцій, щоб «Путін не міг використати їх як зброю»

провести «чіткі червоні лінії» та визначити наслідки за їх перетин для Путіна, аби стримати його від «відчайдушних останніх рухів»

спрямувати фахівці Міжнародного кримінального суду на звільнені території для розслідування воєнних злочинів

«Більше ніякого вестсплейнінгу. Більше ніякої нерішучості. Більше жодних переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захищала нас усіх, навіть коли дехто не вірив, що вдасться. Настав час для нас висловити нашу глибоку вдячність», – додав Ландсберґіс.

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У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення селища міського типу Чкаловське.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».