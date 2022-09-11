Росія хоче зупинити підтримку України з Заходу

Із початком повномасштабної війни Росії проти України німці дуже активно допомагають українцям. Але, із часом, їхні проблеми можуть відсунутися на другий план, а на перше місце вийдуть власні труднощі німців. Як, приклад – пошук альтернативи російському газу. Тож постає питання: чи збережеться високий рівень підтримки України, попри «важку зиму», якою лякають Європу?

Останніми днями мережею шириться відео, яке приписують російському «Газпрому». Приписують, адже на офіційних сторінках монополіста воно не з’являлося, але активно циркулює в російському сегменті інтернету.

У ньому «Газпром» нібито відмикає Європі газ, після чого показує вигляди на європейські міста, прапор Євросоюзу і труби з написом «Північний потік». До речі, досі негазифікований Красноярськ теж є у відео. Але хто ми такі, щоб засуджувати задум режисера?

Відео з’явилося після маніпуляцій Кремля довкола газової теми і роботи «Північного потоку». Мовляв, перший газопровід зламався, а запустити другий РФ не дають санкції, введені через війну з Україною. Але Москва, звісно, і далі робить ставку на те, що стрімке зростання цін на енергоносії і можливий дефіцит газу взимку змусить Європу грати за правилами Росії. Сам же президент Володимир Путін, як завше, грозить ЄС у власному стилі:

«Є контрактні зобов’язання. Будуть ухвалюватися якісь рішення політичного характеру, що суперечать контрактам? Так ми їх просто виконувати не будемо. І взагалі не будемо нічого постачати, якщо це суперечить нашим інтересам. У цьому випадку – економічним. Ні газ не будемо постачати, ні нафту, ні вугілля, ні топковий мазут, нічого не будемо постачати. [...] Нічого нав’язаного не робитимемо. І нам залишається лише одне – як в одній відомій російській казці примовляти: «Мерзни, мерзни, вовчий хвіст», – йдеться у відео.

Росія зараз надовго або назавжди втрачає ці європейські ринки

«Росія у всій цій грі – стратегічно втрачає. Вона зараз надовго або назавжди втрачає ці європейські ринки. Це для Росії, до речі, теж велика проблема, тому що такі країни, як Німеччина, мають проблеми з інфраструктурою імпорту газу з інших регіонів світу, але Росія теж не має інфраструктури, аби свій газ у великих об’ємах із Західного Сибіру постачати в інші регіони світу. Тобто така взаємна, насправді, залежність і це зараз втрачається для Росії. Тому поки є певна залежність з боку Німеччини, вона намагається скористатися цим і погрожує, що буде там холод взимку, що бракуватиме електроенергії, опалення і так далі, – каже аналітик Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд.

Німецька підтримка України

З 24 лютого Німеччина чітко дала зрозуміти – вона на боці України. І це однозначно не лише моральна підтримка. Київ від Берліна отримав мілітарі-допомогу. У німецького уряду достатньо значний список того, що передали для фронту: тисячі гранатометів і мін, ПЗРК, озброєння і екіпірування для піхоти, автомобілі, гаубиці, снаряди. А ось танків Україна поки не отримає. Німецький канцлер Олаф Шольц пояснив: Німеччина зараз хоче зосередитися на постачанні артилерії і систем ППО. Обіцяє допомагати як і раніше.

«Що я маю на увазі, перш за все: ми будемо діяти як союзники, – каже Олаф Шольц. – Ми не ухвалимо рішень, які приведуть війну, яку Росія злочинно веде проти України, у війну між НАТО і Росією. Але ми будемо робити те, що необхідно. І це відповідає тій лінії, тісно пов’язаній із Північноатлантичним альянсом і нашими друзями по всьому світу, в якій ми підтримуємо Україну і будемо робити це доти, доки це необхідно».

За пів року повномасштабної війни у Німеччині зареєстровано близько мільйона біженців з України. Понад 350 тисяч – зареєструвалися у центрах зайнятості і близько 150 тисяч українських дітей навчаються у німецьких школах. Ось що кажуть троє українських біженок, які поспілкувалися із Радіо Свобода і зараз перебувають у Німеччині:

– Нас прийняли, я б сказала, дуже добре. Ми потрапили в сім'ю, де дуже хороші господарі, вони лікарі – Юта і Пауль. Вона мене завжди обіймала, бо я кожного дня плакала, тому що в мене війна в Україні, а я дуже хочу в Україну».

– Дуже приємно те, що люди розуміють, наскільки це важливо для нас – вони висловлюють підтримку, вони цікавляться Україною.

– В цілому приймають добре, вони почали відрізняти нас від росіян, що дуже приємно.

Люди – для України

Не зупиняють свою роботу і місцеві волонтери. Попри те, що потік біженців до Німеччини зменшився – допомога продовжується. Підтримує багато хто і різним чином. До прикладу, працівники медицини займаються постачанням медикаментів, а от мюнхенський фотограф Сімон Кой продавав свої роботи, зроблені під час поїздок Україною і донатив гроші благодійним організаціям. А також надрукував десятки тисяч стікерів з українським прапором.

Коли ти бачиш український прапор, то ти ще раз про це подумаєш

«Ось стікери, на них написано «Залишайся з Україною» і український прапор. Німецькою написано, як людина може допомогти – донатити гроші організаціям, ходити на демонстрації і просто наклеїти цей стікер на свою поштову скриньку. Це лише невеликий знак. Війна не закінчиться через стікери. Це не змінить багато чого, але коли ти бачиш [український] прапор у Польщі, Естонії, усюди – тоді ти просто нагадуєш собі, що в Україні йде війна. Особливо після шести місяців війни, коли ти бачиш український прапор, то ти ще раз про це подумаєш», – зауважує Сімон Кой.

А ось музиканти з України заробляють на вулицях Мюнхена, до прикладу, на дрони. Один із них – Андрій Шамигов. Паралельно він також організатор фонду «Діти Європи».

«Підходять [люди], ми їм розказуємо, як все відбувається. Нашу думку, агітацію проводимо. [...] Зараз, на даний момент, зібрали гроші на дрон, MAVIC 3. Ціна нового – 3200 євро, ми знайшли на eBay за 1500. Зараз ще для одного батальйону купили машину – Sharan. Оце зараз я її повезу в Краматорськ. За 1000 євро я її знайшов і зараз повезу. З початку війни вже десь до десятка машин привіз. А з 2014 року… Ну 50, напевно, точно», – розповідає Андрій Шамигов.

У Німеччині підготувалися і до більшого потоку українців – до кінця 2022 року німецьке міністерство праці додатково виділить майже 2,5 млрд євро на біженців з України.

Давня російська зброя проти Заходу

І, звісно, така підтримка Європи і, зокрема, Німеччини, злить Росію. Кремль раз по раз застосовує свої перевірені методи впливу на суспільну думку: шантаж, маніпуляції і пропаганда. І все це заради того, щоб налаштувати звичайних німців проти України. Але Німеччина навряд чи замерзне – пошуки на заміну російському газу тривають давно, твердить німецький канцлер Олаф Шольц.

«Аби розібратися з цією загрозою, ми вирішили побудувати термінали зрідженого газу на березі північної Німеччини, побудувати трубопроводи, необхідні для цього, – каже він. – Щоб ми могли імпортувати газ у Німеччину незалежно від Росії. Ми розширили можливості з Нідерландів, Бельгії. Зараз із Франції, тому що ми думали і готувалися до проблеми, про яку тоді ніхто навіть не говорив».

«До певної міри, на мій погляд, німці, можливо навіть парадоксально, були підготовлені до того, що постачання «дешевого» газу з Росії, який ніколи не був дійсно дешевим, але суттєво нижчим за ціною, аніж енергоносії з інших країн, колись прийде кінець. Тому що німці відомі у Європі і світі своїм ревним ставленням до екології, екологічних проблем, змінам клімату. У Німеччині багато років говорять і роблять кроки у цьому напрямку, в напрямку відмові від невідновлюваних джерел енергії. У першу чергу йдеться про газ, вугілля і нафту, тому якась частина суспільства вже була підготовлена», – розповідає директор Берлінського центру вивчення Східної Європи Дмитро Стратієвський.

Попри це, певні незручності на початках будуть. Німецьке федеральне агентство мереж закликало німців економити не менше від 20 відсотків енергії.

Багато право- та ліворадикальних угруповань перебувають на вістрі, на гребені хвилі проросійської пропаганди

«Вочевидь, буде певна нестача газу і доведеться скоротити споживання. Це, звісно, хвилює людей, і ця тема мусується російською пропагандою. Це теж такий важіль впливу і тиску в Німеччині. Але, з іншого боку, я думаю, згодом, більше залежатиме від реальної ситуації. Тобто зараз є певна легка паніка, але я ще не певен, що дійсно буде так важко взимку, як зараз уявляється. І проблеми, передовсім, будуть у промисловості, аніж у приватних споживачів газу або електроенергії. Оскільки ці приватні споживачі звичайні громадяни, вони будуть відключені в останню чергу», – певен Андреас Умланд.

Хто на Заході за Росію

Німецькі контррозвідники своєю чергою заявили – масових протестів у зв’язку із дефіцитом електроенергії в країні не очікують. Але радять підготуватися до збільшення спекуляцій і пропаганди з боку РФ каже Дмитро Стратієвський.

«Необхідно знову послатися на звіт, на повідомлення відомства із захисту конституції, яке говорить про те, що багато право- та ліворадикальних угруповань в даний момент перебувають на вістрі, що називається, на гребені хвилі проросійської пропаганди та поширення фейків про війну, про події в Україні. Зокрема названо праворадикальне угруповання «Вільна Саксонія», яке вже давно займається поширенням хибної інформації, закликає до мітингів і так далі», – зазначає Стратієвський.

У Німеччині проживає близько 3 мільйонів людей російського етнічного походження, значна частина яких досі дивляться російське ТБ і повторюють наративи Кремля, поширюють їх у своєму оточенні. До прикладу, як на нещодавньому проросійському мітингу в Кельні.

«Я хочу, щоб місіс Бербок, нарешті, пішла у відставку. Та, хто порушує присягу. Політик, який присягає парламенту бути поруч із німецьким народом, служити німецькому народу, а потім каже: «неважливо, скільки людей вийде на вулиці цієї осені і взимку – я буду з разом з Україною». Вона може звалити в Україну і служити українському народу. Нам потрібні політики, які стають на захист наших громадян тут, у Німеччині», – емоційно говорив журналістам один із учасників акції.

Учасники цього мітингу в Кельні вимагали зупинити підтримку України, відмінити санкції Росії, а організатори взагалі збирали гроші на підтримку угруповань «ЛДНР». Протестувальники тикали середніми пальцями в бік своїх опонентів з українським прапором.

Боротьба за прихильність

Врешті, така поведінка не дивує. Особливо після того, що звучить з російських федеральних каналів. Часом, взагалі лунають погрози.

«У Німеччині існує велика, потужна структура, як Федеральне агентство з освіти, політичної освіти (Bundeszentrale für politische Bildung – ред.), яке проводить систематичну роботу саме в ділянці глобальної політичної освіти в Німеччині вже багато десятиліть. Це державна організація. І вона вже давно, з моменту анексії Криму у 2014 році активно займається протиставленням і розвіюванням фейкової інформації, яка курсує в Німеччині. З лютого 2022 року, звісно, вони активізували свою роботу, є багато інформації онлайн і офлайн, проводяться заходи, – розповідає Стратієвський.

«На фоні шаленої пропаганди нам дуже важливо підтримувати емоцію і симпатію до нас, і, головне, стійкість і витривалість західного світу. Там розуміють, що зашморг надягнути газом, чим завгодно, на Захід – це означає дорогу в нікуди і все більше навіть представників енергетичного бізнесу про це говорять. При чому говорять прямим текстом і абсолютно відверто. [...] І це приємно чути, але російська пропаганда теж працює, і це не тільки якісь там проросійські відламки – це дуже багато пересічних, звичайних людей, які бояться, що вони втратять робочі місця. Бояться, що вони будуть платити шалені рахунки, і тут їм потрібно сказати, що від цієї Росії можна що завгодно очікувати. Сьогодні постачає газ, а завтра турбін вже начебто і не має. Не хочуть вони», – впевнений ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Ну а поки, через пів року повномасштабної війни, більшість німців залишаються на боці України і усіляко підтримують людей, що приїхали до Німеччини. І першочергове завдання для українців – зберегти підтримку європейців і після зими, що може бути для них важкою. Ось що вважають з цього приводу українці, які зараз перебувають у Німеччині:

– Те що я чую зі свого оточення німецького – вони не втомилися нас підтримувати.

- Якщо ми будемо про це говорити, що війна триває, то люди будуть про це пам'ятати і все ж такт підтримувати.

– Чомусь мені здається, що вони починають прозрівати і розуміти те, що ми їм казали всі ці роки – що Росія використовує газ як зброю.

«Давайте дивитися на ситуацію під прагматичним кутом зору – німці не будуть мерзнути у будинках. Тому що вже є можливість як альтернативних закупівель, так і значна частина німецьких будинків, зокрема той будинок, в якому проживаю я, покритий «шубою». Такими захисними шарами, які дозволяють економити тепло. Застосовується дуже багато енергозбережних технологій і всі житлові будинки повинні мати так званий «зелений паспорт». Тобто, скажімо, розтрата енергії при опаленні будинків не повинна перевищувати певні параметри. Багато було зроблено у цьому напрямку, тому це не буде катастрофою», – пояснює Дмитро Стратієвський.

«Дуже приємно те, що вони розповідають, шо так, з газом не дуже приємна ситуація, але ми шукаємо нові можливості, наприклад, як водневі якісь двигуни, водневі методи опалення. І це мене радує, що вони не просто кажуть «все погано з газом», а «погано, але ми шукаємо альтернативи і ми готові далі підтримувати [людей], – зазначає він. – Я живу в Німеччині вже 40 років. Німці взагалі живуть в дуже холодних квартирах. Вони не топлять 25 градусів. Завжди було 18-19 і якщо буде 18 – ніхто не замерзне».

Заплатити цю ціну зараз – це означає перемогти цього монстра

«Мені дуже сподобалась така лінія німецького уряду та інших, що людям, які вразливі до енергетичних тарифів – їх частково компенсувати, і додати, що це називається антипутінською доплатою. От щось таке. Я це дуже-дуже вітав, я це пропонував у Німеччині, ще в парі країн. Спочатку вони за голову хапалися, а зараз почали думати, кажуть: знаєш, ти може в чомусь тут і маєш рацію. [...] Заплатити цю ціну зараз – це означає перемогти цього монстра зараз. А потім це буде набагато гірший монстр. Знаєте, як в цих мультиках японських – один монстрик поїдає іншого і стає все більшим і більшим. Так і з російським режимом – нам потрібно його зупинити на цій стадії, – переконаний колишній керівник МЗС України Павло Клімкін.

Поки Кремль відчайдушно намагається посварити Україну та Німеччину, ЗСУ отримали чергову партію німецької зброї: радіолокаційну станцію «Кобра» і зенітні самохідні установки «Гепард». Також українські військові навчаються поводженню із західною зброєю у Німеччині. А в Росії залишається не так багато часу для чергового кроку як у реальній війні з Україною, так і в газовій з усією Європою – зима близько.