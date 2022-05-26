«Складна гуманітарна ситуація»: у ВЦА розповіли, що відбувається в окупованій Кремінній

У окупованому місті Кремінна на Луганщині – складна гуманітарна ситуація. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова Кремінної ВЦА Олександр Дунець.

«Лікарня використовується виключно для потреб окупантів: там здійснюється надання першої медичної допомоги пораненим, які після цього евакуюються до міста Сватове. Є серйозні проблеми з постачанням продуктів до магазинів: щоб купити їх, люди змушені виїжджати до міста Сватове, але для виїзду їм необхідно за гроші отримати перепустки в окупантів», – розповів Дунець.

За його словами, окупанти намагалися підключити у місті електроенергію, але для цього не вистачає напруги, тому вона подається по годинах.

«Зв'язок є лише у кількох місцях у місті Кремінна. Ці місця контролюються повною мірою окупаційними військами і вони не дають змоги передати правдиву інформацію, що відбувається у місті», – зазначив голова ВЦА.

На момент початку бойових дій, за його даними, у місті проживало близько 20 тисяч людей, а коли місто окупували, їх залишалося 3,5-4 тисячі.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.