Російські війська залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто – Гайдай

Російські війська повністю залишили Кремінну на Луганщині, проте підрозділи Збройних сил України ще не зайшли до міста, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто… На сьогодні Кремінна повністю пуста – росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську», – написав Гайдай у телеграмі 13 вересня.

Він додав, що у Сватовому загарбники спочатку втекли, «але за деякий час повернулися».

«Спостерігаємо за ситуацією в Лимані – звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої», – написав Гайдай.

«Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там», – додав голова ОВА.

Він також повідомив, що на окупованих територіях – дефіцит палива через «масштабну втечу окупантів і колаборантів».

10 вересня Гайдай повідомляв, що жителі Лисичанська побачили військових Збройних сил України на околиці міста, і що вночі над Кремінною партизани підняли український прапор.

Українські військові залишили Лисичанськ 3 липня. ЗСУ тоді відійшли від займаних позицій задля збереження особового складу.

Російські війська захопили Кремінну на Луганщині у квітні цього року.