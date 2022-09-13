WSJ: Україна попросила у США ракети з радіусом дії близько 300 км

Україна просить у США та їхніх союзників додаткові постачання озброєння, зокрема ракетні системи великої дальності, пише The Wall Street Journal із посиланням на документ, який український уряд направив американським конгресменам.

У списку перераховано 29 видів систем озброєнь і боєприпасів, які, за словами Києва, знадобляться для «продовження наступу в 2023 році». Серед них – танки, безпілотники, протикорабельні ракети Harpoon, ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS, а також балістичні ракети класу земля-земля ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський опублікували статтю, де йдеться про те, що переломний момент у війні може настати, якщо українці матимуть системи більшого радіусу дії.

У травні Вашингтон відмовлявся постачати Києву ракетні системи великої дальності, побоюючись, що Україна може використовувати їх для ударів по території Росії.

За оцінками The Wall Street Journal, США вже направили Україні зброю та іншу допомогу на понад 15 мільярдів доларів.