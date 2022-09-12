Директор ЦРУ назвав війну проти України «провалом» Путіна

Голова розвідки США Вільям Бернс каже, що масштабне вторгнення в Україну може стати однією з найзначніших і найтриваліших помилок президента Росії Володимира Путіна.

«Поки що важко сприймати хід війни – результати Путіна – як щось інше, ніж провал», - сказав директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс на конференції з кібербезпеки, що відбулася у Вашингтоні 8 березня.

«Росія заплатить дуже високу ціну, - зазначив Бернс. – Це не тільки виявило слабкість російської армії, але і принесе довгострокову шкоду російській економіці для поколінь росіян».

Така прямолінійна оцінка – не перше попередження високопоставленого чиновника розвідки США про те, що війна Росії з Україною шкодить Москві.

У червні директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що сухопутні сили Росії «деградували до такого рівня, що багато в чому їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були».

Тоді Хейнс сказала, що жертви Росії можуть переконати Володимира Путіна домовитися про принаймні тимчасове припинення бойових дій.

Але замість цього Путін, схоже, посилив свою позицію щодо України.

«Це не ми почали військові дії, ми намагаємося покласти цьому край», — сказав Путін на економічному форумі в Владивостоці 7 вересня, підтвердивши свою давню позицію, що він був змушений надіслати сили в Україну для захисту підтримуваних Москвою угруповань «ЛДНР», що діють на окупованій частині Донбасу після окупації Росією українського Криму в 2014 році.

«У довгостроковій перспективі це допоможе зміцнити нашу країну як усередині країни, так і на міжнародному рівні», – додав він.

«Путін помиляється»

Україна, як і багато країн міжнародної спільноти, називають російську війну неспровокованою та невиправданою агресією.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що, на його думку, війна в Україні доведе, що Путін неправий.

Путін помилявся у своїх припущеннях щодо волі України чинити опір...

«Я думаю, що Путін робить ставку на те, що він буде більш стійким, ніж українці, європейці і американці. Путін завжди вважає, що у нас синдром дефіциту уваги, і ми будемо відволікатися», — зауважив Бернс.

«Путін помиляється щодо цієї ставки так само, як він глибоко помилявся у своїх припущеннях, починаючи з лютого минулого року, щодо волі України чинити опір і волі Заходу, Сполучених Штатів і всіх наших партнерів підтримувати українців», – наголосив очільник ЦРУ.