ЗСУ за минулий тиждень знищили техніки окупантів на майже 700 мільйонів доларів – Forbes



За минулий тиждень українські військові знищили техніки окупантів на 670 мільйонів доларів, повідомляє видання Forbes.



Як йдеться у матеріалі видання, протягом 6–11 вересня, за даними Генерального штабу, знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн, значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині, але точну її кількість встановити важко.

За даними Forbes, найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» ($57 млн), який було знищено в Запорізькій області, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейна радіолокаційна система «Зоопарк-1М» ($25 млн).

Журналісти видання зауважують, що, за даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яка оцінюється у $104 млн, у тому числі дев’ять гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б» на суму понад $43 млн.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.