Армія РФ за добу скоротилася на 300 вояків через війну в Україні – Генштаб ЗСУ

Втрати російських військ з початку вторгнення в Україну становлять 52 950 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 300 військових за попередню добу

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

2168 танки (+14)

4640 бойових броньованих машин (+23)

1269 артилерійських систем (+6)

311 реактивних систем залпового вогню

162 засоби протиповітряної оборони

243 літаки (+1)

213 гелікоптерів

903 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1)

216 крилатих ракет

15 кораблів

3463 автомобілів і автоцистерн (+18)

117 одиниць спеціальної техніки

За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Криворізькому та Донецькому напрямках.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.