Радіо Свобода Weekly: понад 40 населених пунктів звільнено на Харківщині

Залужний про Харківський напрямок: «До виходу на державний кордон залишається 50 км»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив 11 вересня, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих Росією територій – від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.



«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – зазначив Залужний. Він, зокрема, повідомив про звільнення села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.



«Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп’янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна пам’ять полеглим в боях за Україну!» – написав Залужний у телеграмі.

ЗСУ взяли Ізюм. Масовий відступ військ РФ може стати катастрофою для Путіна – генерал Раян

Новини про український наступ на Харківщині – серед головних повідомлень у західній пресі. Провідні телевізійні канали та електронні медіа стежить за подіями.

Газета New York Times пише, посилаючись на військових аналітиків, що втрата Ізюма стане для Москви переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом навесні, на початку російського масштабного вторгнення. Читайте за лінком

ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів на Харківщині – Синєгубов

Українські підрозділи деокупували наразі понад 40 населених пунктів Харківської області – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв’ю каналу «Думка».

Як цитує пресслужба Харківської ОВА, наразі звільнені частина територій Чугуївського, Куп’янського і Балаклійського районів. Триває звільнення населених пунктів Ізюмського району. На сьогодні йдеться про понад 40 звільнених міст і селищ.

«Але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває. А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройні Сили свої позиції тримають», – сказав Синєгубов.

Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС – перевантажують нафту в морі – «Схеми»

Після того, як російським суднам заборонили заходити у порти Євросоюзу, російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС. Це відбувається в Чорному морі поблизу Румунії. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми», журналісти якого проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

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Син Портнова виїхав з України як волонтер «за гуманітаркою» ще у березні, і не повернувся – «Схеми»

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Російська сторона повернула тіло британця Пола Урі зі слідами катувань – омбудсмен

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В Україні розпочалися перевірки щодо дотримання мовного закону сервісами таксі – омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про початок заходів державного контролю щодо застосування державної мови сервісами таксі Uber та Uklon.

«Ми отримали низку скарг від громадян України щодо порушення водіями цих сервісів вимог статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка передбачає за замовчуванням спілкування українською мовою у сфері обслуговування. Нагадаю, що ця норма закону діє вже понад півтора року», – цитує слова Кременя пресслужба омбудсмена.

Мовний омбудсмен закликав громадян України, чиї мовні права на обслуговування державною мовою були порушені вказаними, чи іншими службами таксі, повідомляти про це.

«Трибунал для Путіна». В Україні задокументували понад 18 тисяч воєнних злочинів військових РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів. Це умисні вбивства, викрадення людей, тортури, зґвалтування, пошкодження майна, мародерство та багато іншого, вчиненого російськими військовими щодо українських цивільних. Реально злочинів може бути набагато більше, розповів Радіо Свобода представник Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Мовчан.

Для чого документують воєнні злочини військових РФ на території України і чи можливо задокументувати їх усіх? Про це на «Фестивалі думок» у Дніпрі цими вихідними говорили правозахисники, юристи й громадські активісти. Читайте за лінком

Україна виграє війну, зараз фінальна фаза занепаду Російської імперії – Енн Епплбаум

Росія вже в певному сенсі програла війну, так як не була готова до спротиву України. І тепер ми можемо спостерігати останню фазу занепаду Російської імперії. Так про значення війни України з Росією говорить американська історик та письменниця Енн Епплбаум. Про те, чому українська армія більше схожа на національно-визвольний рух, і про майбутнє Європи після завершення війни – в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

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Френсіс Фукуяма про «хороших росіян», заборону віз, Навального, «фашизм» Путіна та війну

Чи поверне Навальний Крим? Чи є «хороші росіяни»? Що робити, щоб Захід продовжував підтримувати Україну? Як саме може завершитися війна в Україні? Про все це в інтерв’ю Радіо Свобода розповідає відомий американський філософ і політичний економіст, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

230 років тому: як Кубань ставала українською

230 років тому, 5 вересня 1792 року (25 серпня за старим стилем), перша група козаків-запорожців – точніше, це вже були козаки-чорноморці – на човнах прибула на Кубань. З того моменту почався тривалий процес українського переселення і освоєння регіону.

Більше про те, як це відбувалося, Радіо Свобода говорила з істориком, дослідником козаччини Владиславом Грибовським. Читайте і слухайте тут

Буча, Ірпінь, Бородянка, Київ: як вони виглядали на початку вторгнення і що з ними зараз

4 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Зранку в багатьох містах пролунали вибухи, а кордон з півночі, сходу і півдня почала перетинати російська техніка. Головною ціллю для Кремля став Київ, який керівництво РФ, за твердженнями пропагандистів Кремля, планувало захопити всього за кілька днів. Дійти до столиці російським військам не вдалося, проте під удар потрапили міста та селища.

Буча, Ірпінь, Бородянка – міста, про які на початку березня почув увесь світ. Після того, як ЗСУ деокупували ці міста та селища Київщини, журналістам вдалося зафіксувати численні злочини російських військових. Як виглядав Київ та Київщина в перші місяці масштабної війни та як все змінилося за шість місяців – дивіться в фоторепортажі Радіо Свобода.

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