«Дитячий ГУЛАГ». Як працюють школи на окупованому Росіє українському півдні?

Скільки шкіл російські окупаційні сили відкрили на захопленій частині півдня України? Яким є навчальний процес у цих школах? Чим погрожують окупанти вчителям і батькам школярів, які не йдуть з ними на співпрацю, дізнавався проєкт «Новини Приазовʼя».

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 1 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські окупаційні сили розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини. За його словами, з першого ж уроку окупанти «почали використовувати наративи російської пропаганди» та викладати дітям «фейкову історію». Янушевич зазначив, що охочих навчатися за російськими програмами – небагато. Також у школах є озброєна охорона зі співробітників Росгвардії.

1 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські окупаційні сили розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини. За його словами, з першого ж уроку окупанти «почали використовувати наративи російської пропаганди» та викладати дітям «фейкову історію». Янушевич зазначив, що охочих навчатися за російськими програмами – небагато. Також у школах є озброєна охорона зі співробітників Росгвардії. Російські ЗМІ з посиланням на призначеного Росією так званого «міністра освіти» окупованої частини Херсонської області Михайла Родікова наприкінці серпня повідомили, що в новому навчальному році у регіоні має відкритися 91 школа, а також працюватимуть 62 дитячі садки, 10 закладів додаткової освіти, 17 коледжів, чотири виші та Академія безперервної освіти.

наприкінці серпня повідомили, що в новому навчальному році у регіоні має відкритися 91 школа, а також працюватимуть 62 дитячі садки, 10 закладів додаткової освіти, 17 коледжів, чотири виші та Академія безперервної освіти. Призначений Росією «виконувач обов'язків голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Сергій Єлісєєв 1 вересня стверджував, що всі школи, які відкрилися в регіоні, забезпечені підручниками за російською програмою.

1 вересня стверджував, що всі школи, які відкрилися в регіоні, забезпечені підручниками за російською програмою. Призначений російськими військовими «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонської області Кирило Стремоусов поширив у своєму телеграм-каналі відео, на якому він розповідає, що вчителі на Херсонщині викладають предмети у школах російською мовою.

«Запрацювали кілька десятків шкіл»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазовʼя» розповів, що, окупанти запустили в работу кілька десятків шкіл. Але, за його даними, в цих закладах є «велика проблема» з педагогічним складом.

Невелика кількість наших педагогів погодилась працювати на них (окупантів)

«Вони змогли відкрити певну кількість шкіл. Не таку кількість, як вони намагалися, не таку кількість, яку вони анонсували, але декілька десятків шкіл вони запустили. У більшості з цих навчальних закладів є велика проблема з педагогічним складом, тому що невелика кількість наших педагогів погодилась працювати на них. Майже в кожному закладі наповненість 60-80% від необхідної кількості педагогічному складу. З технічними працівниками та сама складність, там в чергах люди не стоять, для того, щоб працювати на руський мир», – сказав він.

Соболевський стверджує, що дітей у школах окупантів навчається «невелика кількість». На його думку, це пов'язано з тим, що їхні батьки «зазнали тиску з боку російських окупаційних сил і вирішили не ризикувати».

Фактично, це залякані люди, вони прийняли рішення віддати діточок до цих закладів, це не прихильники «руського миру»

«В кожній з цих шкіл насправді невелика кількість діточок і навіть ті, що є, це просто були залякані батьки, яким говорили, що будуть штрафи та може бути позбавлення батьківських прав, дитину будуть забирати до інтернатів.

Фактично, це залякані люди, вони прийняли рішення віддати діточок до цих закладів, це не прихильники «руського миру», це небажання здобувати освіту за російською програмою, це саме побоювання за майбутнє дітей, що їх будуть просто відбирати», – пояснив Соболевський.



Політик зазначив, що Херсонська обласна військова адміністрація фіксує дані про тих вчителів, які погодилися співпрацювати з окупантами. Їхні дії будуть оцінювати правоохоронні органи, каже Соболевський.



«Незважаючи на всі ці важкі умови, на складну ситуацію з бюджетом, було прийнято рішення до останнього сплачувати всім педагогічним працівникам заробітну плату. І вже сьогодні, коли ми бачимо, що ці люди працюють в іншій системі та отримають в рублях цю зарплату, м'яко кажучи, недоцільно сплачувати зарплату з українського бюджету цим вчителям», – підкреслив він.

«Над цим питанням зараз працює Херсонська обласна військова адміністрація, це їхня компетенція, ми співпрацюємо з ними, рішення буде. Стосовно юридичної відповідальності за колаборацію, або за склад злочину, це питання в компетенції правоохоронних органів, вони будуть вивчати кожен окремий випадок», – додав заступник голови облради.

«Підкуп грошима продовжується»

Юрій Соболевський зазначив, що батьків також турбує питання безпеки у школах, які окупанти відкрили на Херсонщині.



«Сьогодні невелика кількість батьків, враховуючи, що йдуть активні бойові дії по деокупації, готові віддавати дітей, щоб вони в форматі офлайн там навчались. Тому що жодної віри окупантам, що вони забезпечать безпеку дітям, немає.

На перше вересня ті озброєні гвардійці, яких поставили біля шкіл (російські військові – ред.), вони більше «кошмарили» батьків, вони вибірково обшукували, особисті «досмотри робили», – переказав Соболевський інформацію від херсонців, що залишаються в окупації.



Підкуп грошима також зберігається, каже політик.

Вартість того, щоб дитина пішла до школи – 10 тисяч рублів

«Вони відверто, відкрито роблять цей підкуп грошима. Вартість того, щоб дитина пішла до школи – 10 тисяч рублів, вони не приховують. Враховуючи важку ситуацію в регіоні – у великої кількості людей немає роботи, немає можливості заробляти – для них це кошти, за які вони можуть купувати продукти, виживати», – пояснює Соболевський.



Він також стверджує, що російські окупаційні сили досі чинять тиск на тих освітян, які залишилися в захопленому регіоні, але співпрацювати відмовилися.



«В першу чергу тиснуть на керівників навчальних закладів, які відмовилися відкривати їх за правилами окупаційної влади, та які залишаються на Херсонщині. 1 вересня вони (окупанти – ред.) об'їхали школи, які не погодилися працювати і, якщо там були вчителя, був директор, максимум півгодини-годину їм давали, щоб зібрати особисті речі та вимагали залишити приміщення, вони закривали ці заклади», – розповів представник обласної ради.



Соболевський також розповів, що йому відомо про випадки, коли діти з окупованої частини Херсонщини паралельно навчаються і в школах окупантів, і в українських школах.

Навчання поруч з військовими

Голова батьківського комітету однієї зі шкіл Херсона розповіла на умовах анонімності, що у школі батьків попереджають про те, що у закладі будуть перебувати російські військові.

Запропонували 4 тис. рублів на кожну дитину і повідомили, що на території школи будуть знаходитись військові

«Моя знайома, яка залишилася в Херсоні, в неї діти навчаються дистанційно від української школи там, але вона ходила і дізнавалась в 41-шу школу про те, які там умови навчання. Там школа під окупаційною владою, то їй запропонували 4 тис. рублів на кожну дитину і повідомили, що на території школи будуть знаходитись військові. Я так думаю, що вони, мабуть, або прикриваються нашими дітьми, або вони охороняють це, як військовий об'єкт і свою окупаційну владу, це моя думка», – повідомила жінка.



Наша співрозмовниця зазначила, що є випадки, коли батьки спочатку погоджувалися віддати дітей до шкіл окупантів, але потім забирали їх звідти. Голова батьківського комітету також розповіла, що російські окупаційні сили знищили всі українські підручники, які були в школі.

Вивезли всю українську літературу, українські підручники, знищили всю українську символику в школах

«Це стопроцентна інформація. Вони (окупанти – ред.) готувалися до 1 вересня, вони вивезли всю українську літературу, українські підручники, знищили всю українську символіку в школах, зняли її, а потім саме знищили і завезли свої російські підручники», – наголосила жінка.



Вона додала, що більшість вчителів школи виїхали з окупації і продовжують працювати за українською програмою. Це також підтвердила начальник управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. У коментарі «Новинам Приазовʼя» вона розповіла про ситуацію з мистецькими школами, які працювали в Херсоні. За її словами, багато батьків хочуть, щоб їхні діти продовжували навчання в цих закладах.

Світлана Думинська зазначила, що всі мистецькі школи Херсона продовжать працювати за українською програмою, більшість викладачів до цього також готові: «Ми збираємо дані і як тільки буде затверджена мережа, одразу будемо розуміти, які в нас школи працюють, а в принципі будуть працювати всі школи, бо по спілкуванню, я бачу як активно викладачі готові далі працювати і на різних умовах, головне щоб зберегти дітей».

«Викладають торгаші та попи»

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 4 вересня в ефірі національного телемарафону розповів, що з 400 шкіл регіону в новому навчальному році не працюють 40 закладів, які опинилися в окупації. Частина шкіл виїхали на підконтрольну Україні територію, каже посадовець.



Голова Приморської міської військової адміністрації Світлана Македонська розповіла, що на території громади за російською програмою почали працювати 6 шкіл.

Навчають дітей люди, які зовсім не мають відношення до педагогічної діяльності

«Заклади освіти зайняті окупаційною владою, там викладають вчителі-колаборанти. В деяких закладах бракує вчителів, навіть є такі вчителі, які викладають всі предмети.

Навчають дітей люди, які зовсім не мають відношення до педагогічної діяльності це, наприклад, батюшка (священник – ред.) в Приморську є класним керівником і викладає курс релігії. Люди, які торгували на ринку, або займалися іншою діяльністю вони зараз здійснюють педагогічну діяльність», – повідомила голова адміністрації.

Македонська теж підтвердила, що на територіях шкіл перебувають російські військові:

«Діти, які перебувають в закладах освіти, вони знаходяться під цілодобовою охороною і в приміщеннях шкіл розміщуються озброєні солдати. Дітей до школи допускають і перед цим їх обшукують металошукачем. Всім дітям видали індивідуальні пропуски з фото. Батьків до школи не запускають. По Приморській громаді близько 700 дітей навчаються в наших закладах освіти, які сьогодні зайняті окупаційною владою».

За словами голови Приморської міської військової адміністрації, значна кількість вчителів громади на сьогодні залишаються на окупованій території.

Погрози батькам

Одна з жительок Мелітопольського району Запорізької області на умовах анонімності розповіла, що не віддає своїх дітей до школи, яку відкрили окупанти, і їй почали погрожувати.

«В школі немає вчителів, там 4 вчителі. Один вчитель викладає майже всі предмети. Там воєнні є в школі, не пускають батьків, військові там з автоматами. Що вони хочуть, я не знаю. Це дуже страшно. Діти ходять у дві зміни. Деякі ходять зранку, старшокласники йдуть після обіду з 12 до 14:30. Що вони там вивчають не знаю, тому що немає підручників. Мої діти поки вдома. Вчора була староста і сказала, що приходять «виконавчі служби» й відбирають дітей», – розповіла «Новинам Приазовʼя» жінка.



Вона зазначила, що ніхто зі вчителів школи, в якій навчалися її діти, не пішов на співпрацю з окупантами. Але вони продовжують погрожувати тим освітянам, які залишилися в окупованому регіоні.



«З сусіднього села деякі пішли на співпрацю, а наші (вчителі – ред.) ніхто не пішов, наші всі повідмовлялися, позвільнялися. Деякі повиїжджали, тому що неможливо, тиснуть дуже. Староста взагалі вчителям нашим сказала, які не зголосилися ходити робити вони сказали: «Ми вас на коліна поставимо». Тут страшне, що робиться», – пожалілася жителька Мелітопольського району.



Жінка зі спілкування з іншими батьками дізналася, що навчальний процес у школі, яку відкрили окупанти, неорганізований – ані вчителів, ані підручників там немає, а більшість батьків повели дітей саме через гроші, які пропонують окупанти.

«Забороняють дітям говорити про війну»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що в окупованому місті відкрилося 10 шкіл, дві з яких вже припинили роботу.

Це здебільше схоже на такий собі дитячий ГУЛАГ. Тому що батькам в школу вхід заборонено

«Ніяких лінійок, ніяких урочистостей не було. Діти навчаються у два потоки, одні зранку, інші після обіду. Фактично це здебільше схоже на такий собі дитячий ГУЛАГ. Тому що батькам в школу вхід заборонено. Вхід в школу здійснюється посилений огляд. Там на вході «ДНРівці» (представники незаконного збройного угрупування – ред.) з металодетекторами обшукують дітей, обшукують їхні ранці», – розповів Андрющенко.



Петро Андрющенко зазначив, що дітям забороняють у школах говорити на тему війни і ділитися власними спогадами про це:

«Фактично по школах розміщені, роз'яснені дітям нові правила поведінки. Здебільшого це те, що не можна робити в школі. Принаймні це не можна розповідати, розмовляти між собою про війну, навіть ділитися спогадами про те, що вони пережили. Та ще купу речей – згадувати Україну, користуватися мобільними телефонами та інше».



Всі вчителі, які почали працювати за російською системою – з Маріуполя, каже радник мера. Основний предмет у навчальній програмі окупантів – це російська мова.

Введено російську мову, як окремий головний предмет. Показово введено одну годину на тиждень українську мову

«Великі проблеми з навчанням, тому що навчання більш умовне, тому що викладання російською мовою. Введено російську мову, як окремий головний предмет. Показово введено одну годину на тиждень українську мову. Незрозуміло, що далі буде з нею.

Особливо для дітей, які вже давно вивчають українською точні науки, дуже велика проблема, тому що всі поняття – фізика, хімія, математика – все українською було, воно не схоже на російську», – підкреслив він.



За даними Андрющенка, до шкіл в окупованому Маріуполі пішли близько 5 тисяч дітей. Є категорія батьків, які віддали своїх дітей до цих шкіл під тиском, але є й такі, хто зробив це добровільно.



«Були батьки, які не хотіли здавати дітей в російські школи під російським впливом. Але вони зверталися, шукали ми шляхи дистанційного навчання для таких випадків.

Однак були масові СМС-розсилки, розмови з вчителями, які фактично погрожували – до позбавлення батьківських прав, якщо люди не віддадуть дітей до школи. Було таке, що самі віддали, було, що під тиском.

Це не школа, а щось таке середнє між таким гулагівським дитсадком та якимось клубом за інтересами, де діти певний час чимось зайняті. Оці ілюзії навчання, а батьки в цей час можуть шукати, боротися за виживання», – каже Андрющенко.



Він каже, що незабаром окупанти планують завезти до маріупольських навчальних закладів російську шкільну форму.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені.