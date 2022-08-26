«Нас попередили, щоб не говорили українською». Освіта на півдні під тиском окупантів

Як російські окупаційні сили готуються до початку нового навчального року на захопленій частині півдня України? Чи посилюється тиск на освітян та батьків школярів, які залишилися у захопленому регіоні? Чи визнаватимуться дипломи створених окупантами так званих «навчальних закладів»? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили планують в новому навчальному році відкрити на Херсонщині понад 100 шкіл і 27 дитячих садочків, заявив 23 серпня призначений Росією так званий «голова уряду Херсонської області» Костянтин Єлісєєв . За його словами, зараз триває «перепідготовка» вчителів за російською навчальною програмою.

. За його словами, зараз триває «перепідготовка» вчителів за російською навчальною програмою. Водночас у Херсонській області триває залякування батьків, які відмовляються віддавати дітей у захоплені школи та дитячі садки. Про це 22 серпня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Згідно з інформацією української влади, «окупанти погрожують штрафами та конфіскацією майна, а тим, хто привів дітей на так зване «навчання» пропонують 4 тисячі рублів за кожного школяра. Проте, охочих дуже мало», йдеться в інформації Херсонської ОВА. А у Центрі національного спротиву зазначили, що за незгоду віддавати дітей до «нових» шкіл російські окупаційні сили погрожують батькам штрафами у розмірі 148 тисяч рублів.

На окупованій частині Херсонщини російські військові продовжують викрадати освітян, які не йдуть на співпрацю з ними. 21 серпня стало відомо, що у Новій Каховці викрали директорок ліцеїв №3 і №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову. Про це повідомив Новокаховський міський голова Володимир Коваленко.

В окупованому Мелітополі Запорізької області призначена російськими військовими так звана «голова військово-цивільної адміністрації» міста Галина Данильченко повідомила, що до нового навчального року готова 21 школа. Вона зазначила, що начебто «єдина» проблема в школах – нестача вчителів історії».

«Залякування посилюється»

Вчителька історії з села Берестове, що у Бердянському районі Запорізької області, Вікторія Зіброва розповіла «Новинам Приазовʼя», що до освітян-істориків російські військові ставилися «особливо упереджено».

В них там дуже велика зомбованість і в нашому населеному пункті коменданти попадались дуже ідеологічні

«Перша ротація, перший комендант з нами з усіма говорив, а далі сказав залишитись вчителю історії, хотів зі мною поговорити. Його цікавили моменти Волинської трагедії 1943 року, і взагалі в них там дуже велика зазомбованість і в нашому населеному пункті коменданти попадались дуже ідеологічні. Ставиш якийсь історичний факт, ще щось, вони його або заперечують або говорять, що все це брехня. І говорять ті наративи, які вони завчили», – розповіла вчителька.



Зіброва зазначила, що через тиск російських військових із села були змушені виїхати майже всі освітяни.

«Ми пішли на зустріч, нас попередили, щоб ми не говорили українською мовою. Нам дали час подумати два дні. Якщо не погоджувалися, казали, щоб ми з родинами залишили село. Десь хтось залишився тільки з поважних причин, бо в когось батьки інваліди, в когось ще сімейні проблеми, вони ніхто не пішов на співпрацю, а майже всі виїхали», – каже Зіброва.



Вчителька історії також розповіла, що тиск з боку окупантів ближче до початку нового навчального року лише посилюється.

Наближається вересень, а знайти вчителів вони не можуть

«В сусіднє село приїжджали до директора, її вже не було в селі. Хоча вона довго не погоджувалась на співпрацю і до неї приїжджали постійно також залякували. Ось тижні, мабуть, два тому до неї приїхали вночі, був чоловік, син і онук вдома. Вибили ворота, далі двері в хату, нічого нікому не заподіяли, але хотіли налякати. Бо тут наближається вересень, знайти вчителів вони не можуть», – повідомила Зіброва.

Жінка також розповіла, що під час зборів вчителів на початку червня, окупанти запевняли, що в них «багато вчителів, які за великі гроші сюди їдуть». Але попри, начебто, відсутню необхідність в наших спеціалістах, дуже переконливо вмовляли працювати на них.



Працівниця освітньої сфери з окупованого Енергодара Запорізької області на умовах анонімності розповіла «Новинам Приазовʼя», як російські окупаційні сили готуються до нового навчального року у цьому місті.

«Наразі окупантами захоплено будівлі закладів освіти, де вони планують розпочати свій новий навчальний рік. За їхніми словами, у другій школі буде близько 200 учнів, також вони планують відкрити ще один дитячий садочок на базі дошкільного навчального закладу №3. На сьогодні також відомо, що вони захопили будівлю 13-го садочку з метою розміщення сімей: багатодітних та неблагополучних. Вони проводять роботу, на 27 вони запланували батьківські збори в другій школі», – повідомила освітянка.





Жінка зазначила, що з окупованого міста продовжують виїжджати як школярі, так і вчителі. Втім, є і такі працівники навчальних закладів, які погодилися викладати за російською програмою.

«Відсотків 40 вже виїхало наших педагогічних працівників. Діти також. Ми проводимо облік дітей, ми щотижня таку статистику ведемо, але діти виїжджають з міста. Стосовно тиску окупантів, наразі я не можу так сказати, що це дуже сильний був тиск», – розповіла жителька Енергодару.

«Викрадають вчителів»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що, попри тиск з боку російських окупаційних сил, «більшість вчителів регіону будуть продовжувати працювати згідно з українським законодавством та за українськими програмами».

Більшість наших педагогів і більшість наших батьків дуже хочуть працювати саме в нашому форматі – українському

«Їхня мета – знищити українську культуру, українську освіту в регіоні, повністю переписати історію. Там і історія Радянського Союзу, і історія України – зовсім інша реальність, те, що вони вже включили в програму. Але ж більшість наших педагогів і більшість наших батьків дуже хочуть працювати саме в нашому форматі – українському», – запевняє Соболевський.

«Саме український освітній процес буде на Херсонщині з вересня. На жаль, він може бути лише у форматі онлайн або сімейної освіти. Тому, що проблеми зі зв'язком, у деяких громадах взагалі зв'язок практично відсутній», – повідомив заступник голови облради.



Соболевський стверджує, що в деяких випадках «російські військові викрадають вчителів, перевіряють їх на наявність зв'язків з українською владою чи військовими». Потім проводять своєрідні «бесіди», намагаючись схилити до співпраці.



«На жаль, є такі підтверджені випадки, коли педагога забирають з квартири, проводячи обшук, а фактично – грабують. Тому, що після кожного обшуку, всі цінні речі пропадають. Це золоте правило окупаційної влади. Вони перевіряють комп'ютерну техніку на предмет зв'язків із СБУ, ЗСУ, з керівництвом області», – розповів представник облради.

Людину забирають, вона десь в камері проводить ніч, а після ї везуть в так зване управління освіти й там проводять «бесіду»

«Людину забирають, вона десь в камері проводить ніч, а після ї везуть в так зване управління освіти й там проводять «бесіду» про те, що треба відкривати навчальний заклад, готуватися до навчального року, проводити роботу з вчителями», – додав Соболевський.



За його словами, є випадки, коли окупаційні сили обіцяють освітянам з нового навчального року виплачувати високі зарплати.



«Є у нас інші приклади, коли вони так само пропонують навіть вдвічі вищу зарплату, ніж у РФ. Хтось погоджується, пише заяви, спалюють мости. А потім виявляється, що зовсім інша заробітна плата. Їм кажуть: так ви ж отримуєте зарплату ще з українського бюджету, от в сумі у вас воно й буде, а там побачимо», – каже Соболевський.

«Намагаються купувати» наших дітей»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради зазначив, що «окупаційні сили також чинять тиск на батьків», які не хочуть віддавати дітей до їхніх шкіл. Соболевський припускає, що російські військові можуть вдатися до демонстраційних «покарань» таких людей, але, на його думку, малоймовірно, що такі дії стануть масовими.

«За кожну дитинку, яку вони віддадуть в ту освіту, вони готові сплачувати щомісячно якісь гроші, які вони називають допомогою. Але ми розуміємо, що вони просто намагаються купувати наших дітей. Якщо багатодітна родина, там ще більші гроші, тобто є градація. Вони готові сплачувати гроші тільки для того, щоб дитина пішла по російській програмі навчатися», – повідомив політик.

Соболевський закликав батьків, які залишаються в захопленому регіоні, намагатися тримати зв'язок зі школами, в яких навчалися їхні діти до початку окупації.

Це українці, незважаючи, що живуть вони на тимчасово окупованих територіях. Вони мають отримувати справжню українську освіту

«Це наші діти, це українці, незважаючи, що живуть вони на тимчасово окупованих територіях. Вони мають отримувати справжню українську освіту в українському форматі. 100% всім потрібно підтримувати зв'язок зі своєю школою і всі інструкції отримувати, так всі та роблять», – зазначив Соболевський.

В першу чергу, нас цікавить безпека наших діточок, безпека педагогів, що залишаються на Херсонщині та безпека батьків. Я впевнений, що відповідальності для батьків не буде, хто буде вимушений примусово віддати діточок до російських шкіл. Безумовно, цього треба уникати», – підкреслив він.

Про примус батьків віддавати дітей до шкіл окупантів також повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко: «У зв’язку з небажанням батьків віддавати дітей в школи під окупацією та намаганням долучити до онлайн освіти в Україні окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей з родин. Освітяни, що пішли на співпрацю з окупантами масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи що за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей буде вилучено з родин примусово».



Андрющенко радить батькам виїжджати з міста, «рятуючи себе та своїх дітей».



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Захоплені коледжі

В окупованому Мелітополі російські окупаційні сили «об’єднали» місцеві профтехучилища в одне і погрожують молодим людям, які відмовляться у ньому навчатися, призовом до збройних сил Росії. Про це 18 серпня розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров .

. Створений окупантами так званий «департамент охорони здоров'я Херсонської області» у серпні оголосив про початок «вступної кампанії» до медичних коледжів у Херсоні, Бериславі та Генічеську. Призначений російськими окупаційними силами «директор» так званого «Херсонського медичного коледжу» Олександр Бойко обіцяє всім студентам безкоштовне навчання та стипендії.

обіцяє всім студентам безкоштовне навчання та стипендії. Тим часом Новокаховський приладобудівний фаховий коледж переміщено до Чернівецького політехнічного коледжу, повідомило 20 серпня видання «Нова Каховка. City». За інформацією видання, в будівлі закладу розташувалися представники окупаційної влади – колишні співробітники. Загалом, 4 викладачі з 32-х перейшли на бік окупантів, пише ЗМІ.

Директор Новокаховського політехнічного фахового коледжу Національного університету «Одеська політехніка» Віталій Вітков розповів «Новинам Приазовʼя», що заклад, який він очолює, теж через окупацію ще у квітні перемістили до Одеси.



«Наш навчальний заклад, будівля саме, навчальний корпус до 10 серпня був під керівництвом моїх співробітників. Тобто працювали сторожа, вахтери, виходили працівники, заповнювали навчальну документацію. Десь з березня, поки що не було зрозуміло, що буде з навчальним процесом, ми почали потроху вивозити оргтехніку, цінні речі, документи, студентів, працівників», – повідомив Вітков.

За словами директора, 10 серпня російські військові захопили будівлю коледжу, а на наступний день призначили збори трудового колективу. Але, крім охоронців, ніхто з працівників навчального закладу не прийшов.

Вже повісили свій прапор окупаційний, поставили своїх охоронців. Наразі десь відсотків 30 співробітників лишилися у Новій Каховці

«Ключі, звичайно, забрали і вже повісили свій прапор окупаційний, поставили своїх охоронців. Наразі десь відсотків 30 співробітників лишилися у Новій Каховці. Поки що обшуків, допитів не було. Я дуже переживаю за це. І просив у відповідному чаті співробітників, якщо до них звертатимуться за адресами, не називати ні адресі, ні номери телефонів», – розповів Вітков.

Директор Новокаховського політехнічного фахового коледжу каже, що деякі викладачі залишилися в окупованому регіоні через сімейні обставини. Більшість із них погодилася працювати в коледжі дистанційно.

«Там залишилися ті, у кого або літні батьки, які не витримають перевезення, або лежачі батьки. Наприклад, в одного співробітника мама лежача і вона не може переміщатися. Якщо він її залишить, то ця людина не зможе сама вижити. Основна маса всіх, у кого була можливість, всі повиїжджали», – зазначив Вітков.



Директор розповів, що в навчальному закладі відстежують, де перебувають і працівники коледжу, і студенти.

У Новій Каховці близько 50% студентів залишилося тих, хто переведений на 2-4 курси, а 50% виїхали

«Перша хвиля, у кого були транспортні засоби, виїжджали через Снігурівку, потім пішла хвиля – виїжджали з перевізниками. Третя хвиля пішла виїжджали вже через Крим, через Латвію, Естонію за кордон. У Новій Каховці там десь близько 50% студентів залишилося тих, хто переведений на 2-4 курси, а 50% виїхали. Десь до 30 співробітників лишилися. Це переважно технічний персонал, педпрацівників менше, але вони є», – повідомив освітянин.

«Незаконна освіта»

Ректор Херсонського державного університету, який було переміщено до Івано-Франківська наприкінці квітня, Олександр Співаковський зауважив, що «управління системою освіти є важливим для Росії у процесі впровадження своєї юрисдикції» на окупованих територіях.



«Відбувається реалізація 3-х етапів. Етап перший – захоплення території, другий – перехід корпорацій, університетів, коледжів, дитячих садочків і так далі в систему управління, і третій етап, який вони очікують – це етап юрисдикції (його наразі немає – ред.)», – пояснив Співаковський.

«На першому етапі – солдати, офіцери, на другому етапі – наші колабораціоністи, які мають розуміти наслідки і наслідки будуть при будь-якому сценарії. Під цією юрисдикцією вони точно не будуть псевдо ректорами, проректорами, далі все буде визначатися відповідними наказами російської влади, буде юрисдикція, будуть юридичні особи – ми це розуміємо», – додав ректор.

Співаковський підкреслив, що залученість місцевих жителів окупованої частини Херсонщини до російської системи освіти не має масового характеру.

Це будівництво «Потьомкінської дєрєвні». Треба показати, от дивіться: «ми робимо ремонт, є вчителі, навіть, деяких перевчили в Криму, щоб гарно російською розмовляли»

«Те, що зараз відбувається, на мій погляд, це будівництво «Потьомкінської дєрєвні». Треба показати, от дивіться: «ми робимо ремонт, є вчителі, навіть, деяких перевчили в Криму, щоб гарно російською розмовляли». Вони також покажуть це красиво 1 вересня. Але ж це не масово. Ми ж розуміємо, коли 1-2% включені в такі процеси, але для жителя Російської Федерації це сприймається добре: от дивиться, як гарно в Херсоні і відбудували і зробили, а вони ж були такі погані», – зауважив Співаковський.



Також ректор наголосив, що створені окупантами навчальні заклади не є акредитованими, а навчальні програми – відповідним чином не сертифіковані. Відтак, дипломи цих закладів не визнаватимуться: «Без формування юрисдикції все це фейк – їхня освіта».

Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі. Але влада наполягає, що в школах мають бути укриття.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2328 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновані повністю.

В Міністерстві освіти та науки України повідомили, що початок навчального року розпочнеться за планом, але все залежатиме від безпекової ситуації в кожному регіоні окремо. В залежності від того, де перебувають школярі, міністерство розробило окремі форми навчання. Зокрема, для дітей, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях чи у зонах ведення бойових дій, пропонується: домашнє навчання, дистанційне та екстернат, або онлайн-школа за наявності ліцензії. Для цього треба бути закріпленим за будь-яким закладом освіти на підконтрольній владі Україні території.