«Про вас ніхто не забув. Вірте в перемогу». Відомі українці – тим, хто залишається в окупації

Тридцять перша річниця Незалежності проходить в Україні під вибухи, руйнування, сльози та біль через війну, яку розв'язала Росія на українських землях, починаючи з 24 лютого. Збройні Сили України поступово звільняють населені пункти, вибиваючи російську армію, але частина територій, переважно на півдні, залишаються окупованими. Проєкт Радіо Свобода«Новини Приазовʼя» записав привітання та звернення відомих українців для жителів, які в День Незалежності залишаються в окупації.

«Вас скоро звільнять»

Український актор та гуморист Арам Арзуманян хоч народився далеко від України, але виріс в Запорізькій області.



– Ми в 1992 році переїхали в Україну, в село Світлодолинське, це Мелітопольський район. Зараз воно тимчасово окуповане, як і наші Мелітопольські землі.

Зараз, за словами артиста, кожен українець може наближати перемогу України у війні з Росією.

– Кожен нехай робить те, що він може робити краще за всіх, краще за все, так буде правильніше. Ми збираємо кошти на карети швидкої допомоги для ЗСУ, для лікарів ЗСУ.



Головне, каже Арзуманян, не втрачати віру в Збройні сили України та перемогу, в незалежність України та її суверенітет, щоб «ворог увесь запалав».

– Я щиро усім бажаю звичайно перемоги, це обов'язково і знайте, про вас ніхто не забув, бо мені багато хто пише і з Мелітополя, бо я більше з Мелітополем пов’язаний. Знайте про вас ніхто не забув, вам допомагають, усі про вас думають, вас скоро звільнять, ці українські землі звільнять від ворога, від окупанта Звичайно тримайтесь, вірте в перемогу, вірте в Україну.

«Вірте в силу духу українців»

Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська, яка виросла у Запоріжжі та називає другою батьківщиною. Акторка у своєму зверненні просить «вірити в силу духу українського народу».

Славетні землі Херсонщини, Запорізької області, Донеччини і Луганщини буде звільнено від окупантів

– Всім серцем віримо, що славетні землі Херсонщини, Запорізької області, Донеччини і Луганщини буде звільнено від окупантів і ми дочекаємося нашої перемоги. Цей день настане обов'язково, тому що за нами правда і з нами Бог.

– Я вітаю вас, рідні наші, з 31 річницею незалежності. Бажаю завжди вірити в силу духу українського народу, шанувати славну історію поколінь українців, які боролися за нашу державність. Пам'ятати усіх, хто героїчно віддав своє життя за рідну країну та за її майбутнє. Нехай настане мир. Наближаємо день нашої перемоги. З Днем Незалежності!

«Мирне та щасливе життя повернеться»

Запорізький ведучий, шоумен Ігор Литвиненко каже, що хоч і не народився в Україні, але вже 40 років тут живе і вдячний їй за відмінну освіту, прекрасну сімʼю, за можливість розвиватися в бізнесі.

Незабаром Україна повернеться і ви теж повернетеся до мирного та щасливого життя

– Батьківщина – це те місце, де мені добре, спокійно, де мешкає моя сім'я. І цьому цілком відповідає моя Україна. А зараз я хочу звернутися до тих, хто тимчасово мешкає на окупованій території. Напевно, ви вже пізнали всі «принади» так званого «русского мира», але я впевнений, що незабаром Україна повернеться і ви теж повернетеся до мирного та щасливого життя. З Днем Незалежності!

«Не втрачати оптимізму та надії»

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк розповів «Новинам Приазовʼя», що родом з Херсонської області. Він народився на півночі – у Високопільському районі. Своє дитинство провів у селах Пригір'я, Кочубеївка, Заградівка, а школу закінчив у Каланчаку, куди сім'я переїхала, коли Ігорю було 9 років.

Серцем я на Херсонщині , а вся Україна для мене це країна прекрасної нації

– Тому можна сказати, що я всю Херсонщину з півночі до півдня люблю. Херсонщина для мене це безкраї степи на них я працював комбайнером, помічником комбайнера, це прекрасні люди, загорілі, це спека літня, це купа родичів, це могили моїх батьків. Херсонщина для мене – це все, не дивлячись, що з 17 років я поїхав працювати і навчатися до Києва.

– Я клянусь вам, серцем я на Херсонщині , а вся Україна для мене це країна прекрасної нації, українців моїх земляків.

Щоб наблизити перемогу, потрібна допомога ЗСУ та всім, хто боронить зараз Україну, щоб вигнати ворога і з Донбасу, і з Криму, наголосив Ігор Кондратюк. Українцям в окупації він побажав «не втрачати оптимізму».

– Я хотів би в День Незалежності привітати жителів окупованих територій. Не втрачайте оптимізму, не втрачайте надії, що вас звільнять, усіма силами можливими не йдіть на співпрацю, бо ви самі себе не будете поважати після того, як вас звільнять, окрім того, що вас може бути визнано колаборантами. Тримайтеся, бережіть себе, бо найцінніше що є в Україні, це українці. З Днем Незалежності, Слава Україні, Героям Слава! Цілую люблю всіх вас.

«Єднаймося далі»

Актор Андрій Ісаєнко у своєму привітанні наголосив, що «зараз триває боротьба за справжню незалежність, за право рухатися у тому напрямку, в якому хочуть українці».





«Я хочу побажати всім сил, терпіння, наснаги та віри в перемогу, адже перемога не за горами. Я пишаюсь, що я – українець. Я пишаюсь своєю нацією. Я пишаюсь людьми, які стали єдиним організмом у цій боротьбі. Єднаймося далі, віримо в перемогу! Слава Україні!»

«Будьте вільними та посміхайтеся»

Український співак Арсен Мірзоян в День Незалежності розповів, з чим у нього асоціюється батьківщина.

– Батьківщина – це мама на порозі і борщ. Таке дуже важливе, це те, що ти відчуваєш за ці останні часи. Батьківщина – це там, де народжувалися мрії, це там, де ти, це місце до якого любов не згасне ніколи. Батьківщина – це думки про неї, які ніхто ніколи не зможе перепрограмувати. Батьківщина – це ти, це всередині тебе. Батьківщина – це те, що навколо тебе і ти частка своєї батьківщини. Тому ти не можеш без неї, де б ти не був.

– Я бажаю бути вільними, сильними і щоб окупанти відчували цю свободу. Відчували у погляді, в гордо піднятому обличчі. Бажаю сміливості і нехай звісно посміхаються, ніхто не має знати, що у цей день українці засмучені.

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