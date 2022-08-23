Український прапор назавжди повернеться на окуповані території – Зеленський

Український державний прапор назавжди повернеться на тимчасово окуповані території, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи зі зверненням 23 серпня, у День Державного прапора.

За його словами, синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він має бути по праву. «В усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Окупованих – тимчасово. Замайорить – назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапора тих, хто програє війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні, над площею Свободи. Там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий», – сказав Володимир Зеленський під час церемонії підняття синьо-жовтого стяга в Києві.

Він наголосив, що український прапор знову буде на Азовському проспекті в Бердянську, на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі і над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку й на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків.

«Там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці назви. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі. Український і кримськотатарський прапори. І хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов’язані з Кримом», – сказав голова держави.

23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відзначають День державного прапора.

22 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України закликали бути «особливо обережними» 24 серпня в День Незалежності через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

Держспецзв’язку попередило про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності України.