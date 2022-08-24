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У Криму запускали повітряні кулі у кольорах українського прапора – фото

У День Державного прапора України жителі окупованого Криму запускали повітряні кулі у жовтих і блакитних кольорах.

Зокрема, кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії вдалося сфотографувати їх на Петровських скелях у Сімферополі.

23 серпня в Україні відзначали День прапора. Сьогодні, 24 серпня, українці святкують День Незалежності України.

Виступаючи з промовою з нагоди річниці Незалежності президент Володимир Зеленський заявив і про те, що Крим повернеться до складу Української держави.

Голос вулиць. Як у Криму демонструють любов до України (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Голос вулиць. Як у Криму демонструють любов до України (фотогалерея)

Крим.Реаліі зібрали у цій фотогалереї прояви українського патріотизму в Криму

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