У Криму запускали повітряні кулі у кольорах українського прапора – фото

У День Державного прапора України жителі окупованого Криму запускали повітряні кулі у жовтих і блакитних кольорах.

Зокрема, кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії вдалося сфотографувати їх на Петровських скелях у Сімферополі.

23 серпня в Україні відзначали День прапора. Сьогодні, 24 серпня, українці святкують День Незалежності України.

Виступаючи з промовою з нагоди річниці Незалежності президент Володимир Зеленський заявив і про те, що Крим повернеться до складу Української держави.