Бізнесмену, який привласнив Оболонський острів, загрожує до 12 років ув’язнення після розслідування «Схем»

Київському бізнесмену Костянтину Бойку, який безкоштовно привласнив Оболонський острів, а також низку причалів і дамб на Дніпрі в Києві та області, офіційно повідомили про підозру в рамках офіційного слідства, розпочатого після виходу журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода).

Бойка підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цю оборудку з виведення комунальної та державної власності у приватну журналісти-розслідувачі викрили у вересні 2021 року, а у 2022 році стало відомо, що вдалося повернути державі та громаді Києва вже п’ять об’єктів на Дніпрі.

Як стало відомо з судового рішення, слідчі слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у Києві 22 липня 2022 року повідомили столичному бізнесмену Костянтину Бойку про підозру, зокрема, за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великому розмірі або вчинене організованою групою). За цією статтею бізнесмену загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Правоохоронці підозрюють підприємця у тому, що він безкоштовно привласнив численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, та цілий Оболонський острів, про що у 2021 році повідомляли «Схеми».

За даними офіційного слідства, вартість тільки трьох об’єктів (Оболонського острова, причалу біля Оболонської набережної та причалу на Рибальському острові у Києві), які Бойко зрештою переписав на підконтрольну йому компанію ТОВ «Українське бюро річкових портів» станом на момент привласнення у 2020 році становила близько 390 мільйонів гривень.

У розслідуванні «Подаровані береги» також йшлося про те, що Бойко опосередковано пов’язаний з екскерівником поліції Києва Андрієм Крищенком, а сам механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів.

Сам Андрій Крищенко, якого у день виходу журналістського розслідування призначили заступником керівника КМДА, заперечив стосунок до цієї схеми.

Наразі відомо, що своє розслідування проводять слідчі Державного бюро розслідувань. Провадження ДБР відкрите за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна), ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями) КК України.

Повідомлялось, що після журналістського розслідування програми «Схеми» за результатами проведеної спільної роботи НАБУ, САП та КМДА було підготовлено матеріали скарги до Міністерства юстиції України.

Таким чином Міністерство юстиції задовольнило скарги столичного КП «Плесо», ДП «Адміністрація річкових портів» і Київської обласної прокуратури та скасувало реєстрацію передачі майнових прав Костянтину Бойку на 4 причали у Києві та області та цілий Оболонський острів.