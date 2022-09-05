Ще 4 причали у Києві й області після розслідування «Схем» повернули державі

Міністерство юстиції задовольнило скарги ДП «Адміністрація річкових портів» і Київської обласної прокуратури та скасувало реєстрацію передачі майнових прав на чотири причали у Києві й області столичному бізнесмену. Про це йдеться у наказах міністра юстиції Дениса Малюськи, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти-розслідувачі у вересні 2021 року викрили оборудку з виведення комунальної та державної власності у приватну – а саме незаконне безоплатне привласнення причалів, дамб і цілого острова у столиці та Київській області.

Причал річкового порту в селі Трипілля Київської області та причал на вулиці Електриків, 51-Г у Києві – тепер знову у власності ДП «Адміністрація річкових портів» після скасування рішення державного реєстратора Олени Науменко і приватного нотаріуса Катерини Марчук.

Науменко та Марчук зареєстрували ці гідротехнічні споруди за столичним бізнесменом Костянтином Бойком.

За скаргою Київської обласної прокуратури Мін’юст також скасував реєстрацію передачі права на причал поліцейської бази відпочинку «Динамо» у селі Глібівка Київської області та причал у селі Витачів Київської області у приватну власність того ж бізнесмена Бойка.

Як повідомили журналістам «Схем» в ДП «Адміністрація річкових портів», ці об’єкти також планують взяти на баланс держпідприємства.

У розслідуванні «Схем»​, оприлюдненому у вересні 2021 року, йшлося про те, що численні гідротехнічні споруди (причали і дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен, опосередковано пов’язаний з екскерівником поліції Києва Андрієм Крищенком. Механізм привласнення став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. Сам Андрій Крищенко, якого у день виходу журналістського розслідування призначили заступником керівника КМДА, заперечив стосунок до цієї схеми.

Раніше один із об’єктів, про який розповіли у розслідуванні журналісти – а саме Оболонський острів – вже повернули у власність громади. Запобігли незаконному відчуженню у приватну власність НАБУ і САП, у співпраці з КМДА.

Наразі Київська міська рада веде боротьбу за решту споруд у судах. А саме:

вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра у дачному районі столичних Осокорків;

дамба на озері Алмазному на Троєщині;

вихід до води на Рибальському острові в районі проспекту Степана Бандери (місце розташування рятувальної станції);

причал на Оболоні, який використовують любителі вітрильного спорту та учні спортивної школи олімпійського резерву;

причал під Оболонською набережною неподалік парка «Наталка»;

дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло на Оболоні.

Нині розслідуванням оборудки також продовжують займатися слідчі ДБР та Нацполіції.