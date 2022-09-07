В Україні розпочалися перевірки щодо дотримання мовного закону сервісами таксі – омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про початок заходів державного контролю щодо застосування державної мови сервісами таксі Uber та Uklon.

«Протягом серпня ми отримали низку скарг від громадян України щодо порушення водіями цих сервісів вимог статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка передбачає за замовчуванням спілкування українською мовою у сфері обслуговування. Нагадаю, що ця норма закону діє вже понад півтора року. Цього часу було цілком достатньо, щоб навчити водіїв елементарних фраз під час спілкування з пасажирами, організувати мовні курси, забезпечити розмовниками. Дико, коли водій вас не розуміє і нічого не може пояснити», – цитує слова Кременя пресслужба омбудсмена.

Мовний омбудсмен закликав громадян України, чиї мовні права на обслуговування державною мовою були порушені вказаними, чи іншими службами таксі, повідомляти про це.

«Свідоме ігнорування закону – це, вочевидь, особиста позиція окремих водіїв, які не задумуються над репутацією бізнесу, який здійснює свою діяльність», – підсумував Кремінь.

Публічних коментарів від Uber та Uklon щодо ситуації наразі немає.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019-го він набрав чинності. Імплементація окремих статей закону розтягнута в часі (відбувається кожні пів року).

16 липня 2022 року вступили у силу нові норми мовного закону, які регламентують використання державної мови в мережі інтернету та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах. Також передбачається штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.