У Дніпрі запрацювали розмовні клуби з вивчення української мови

У Дніпрі, на двох локаціях – лівому й правому березі, запрацювали розмовні клуби з вивчення української мови. Їх організувало Дніпровське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Шевченка разом з місцевою владою.

Перше заняття провели в міському Палаці дітей та юнацтва, де діятиме один з розмовних клубів. Як сказала Радіо Свобода директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міськради Дар’я Біла, надалі такі клуби також відкриють в усіх 8 районах міста, адже на вивчення української зараз є неабиякий попит.

Зустрічі відбуватимуться групами до 15 людей двічі на тиждень – по півтори години. У будівлях, де збиратимуться люди, є укриття на випадок повітряних тривог.

Як зазначив керівник «Просвіти» Сергій Тютюнник, викладачі української наразі працюють на волонтерських засадах, однак, ймовірно, у перспективі зможуть отримувати гонорари за свою роботу.

Приблизно 30-40% тих, хто хоче вивчати мову, – люди, які приїхали до Дніпра з «гарячих» точок, серед них багато старших жінок та чоловіків, каже Тютюнник.

«Середній вік – 50 і більше років. Рівень – різний. Є такі, хто боїться говорити, а є такі, що можуть дати фору й учителям», – сказав він.

Ольга Кузьменко евакуювалася до Дніпра з Нікополя, який перебуває під обстрілами. Каже: приїхала до дітей і одразу ж потрапила в україномовне середовище. Зазначає, що мову знає, але хоче її «підтягнути».

«Русизми, неправильні наголоси під впливом діалектів, «одесизми», бо я жила в Одесі, – оце. А так – ніяких труднощів з мовою я не відчуваю. Мені 65 років, ніколи не пізно навчатися мови», – сказала вона Радіо Свобода.

Заняття в клубах безкоштовні для відвідувачів. Це – частина муніципальної програми «Українською, будь ласка», яку нещодавно схвалили в Дніпрі. Зокрема, у рамках програми планують зорганізувати курси з вивчення української мови, розмовні клуби та уроки для дітей та дорослих, проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн, створити лінгвістичний навчальний вебпортал тощо. Бюджет програми до 2025 року включно – 13 мільйонів гривень.