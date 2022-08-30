Європейський конгрес українців звернувся до Ткаченка через виставу за участі українських акторів в ЄС

Європейський конгрес українців звернувся до міністра культури України та інформаційної політики Олександра Ткаченка із проханням «не рекомендувати діячам української культури популяризувати російську культуру та мистецтво в Україні та за її кордоном» .
Як зауважують в об'єднанні, приклад – вистава російською мовою за участі українських акторів «Мастер и Маргарита» Михайла Булгакова, яку планують показати у жовтні у низці європейських столиць (Париж, Берлін, Прага).
«Як відомо, Михайло Булгаков у своїй творчості виступав проти Державної самостійності України (зокрема, у «Білій Гвардії»). Власне, ці ідеї і є основою «Русского мира» – ідеології виправдання захоплення України та знищення українців…Зараз, коли від допомоги країн НАТО залежить тривалість російсько-української війни, коли українська діаспора проводить послідовну роботу з переконання західних суспільств щодо причин російської агресії, від чого залежить прийняття політичних рішень, вважаємо недопустимим і контпродуктивним той факт, що деякі діячі української культури і мистецтва…пропагують культуру, мову і бізнес окупантів (російськомовна вистава за участю народної артистки Ольги Сумської організовує російська компанія Vladimir Events, яка зареєстрована у Франції)», – йдеться у зверненні організації.
Європейський конгрес українців натомість пропонує своє сприяння у «популяризації за кордоном українських історичних творів та проектів, які пояснюють боротьбу українського народу».
Після обурення у соцмережах наміром показати виставу «Майстер і Маргарита» у низці європейських міст Ольга Сумська 27 серпня повідомила, що частина коштів від гастролей піде на допомогу ЗСУ.
«Ми домовлялися одразу – відсоток від зборів на потреби ЗСУ. До участі у виставі запрошено відомого актора з Прибалтики – Івара Калниньша, який з перших днів війни підтримав Україну і відмовився від усіх проєктів у РФ. Ганьба тим, хто пише, що ми їдемо з російськими колегами! Брехня! Їдуть виключно українські актори. Щодо мови, на жаль, Івар Калниньш ще не вивчив українську, але обіцяв! Я знаю, що це болюча тема. Але! У Європі є люди, наші глядачі, які хочуть відвідати виставу, але не знають української, тому продюсери запропонували зіграти виставу мовою оригіналу», – процитували ЗМІ Сумську. Наразі її допис у соцмережі Instagram, який цитують медіа, – недоступний.
Ткаченко наразі публічно не відреагував на це звернення Європейського конгресу українців.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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