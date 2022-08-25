Київрада перейменувала майже 100 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим – Кличко

Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив міський голова Віталій Кличко.



«Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії», – написав він у телеграмі.



Кличко зауважив, що процес перейменування в Києві ще не завершений, на наступному пленарному засіданні Київради він продовжиться.

У Києві хочуть перейменувати до 500 вулиць, кілька станцій метро та знести 60 пам’ятників.