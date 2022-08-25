У Ризі завершився демонтаж пам’ятника радянським воїнам

У Ризі знесли останній елемент пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги, що в районі Пардаугава. Про це повідомляє видання Delfi.

Йдеться про 79-метровий обеліск. За словами журналістів, його падіння «деякі спостерігачі зустріли аплодисментами», але до уламків підійти перехожі не мають змоги, територію охороняє поліція.

Демонтаж монумента радянським військовим розпочався 23 серпня і тривав три дні. У відповідь на це біля пам'ятника збиралися протестувальники, більшість із них розігнали правоохоронці, але декого затримали.

12 травня Сейм Латвії зняв юридичну перешкоду для знесення радянських памʼятників на території країни, припинивши в односторонньому порядку дію 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам.

Рішення знести встановлений за часів СРСР пам’ятник воїнам радянської армії ухвалили у травні на позачерговому засіданні Ризької думи.

Частина латвійського суспільства вважає цей монумент одним із символів радянської окупації. Частина російського населення виступає проти знесення, вважаючи, що пам’ятник увічнює пам’ять визволителів Риги від нацизму.