У Ризі почали демонтаж пам’ятника радянським воїнам

У Ризі 23 серпня розпочався демонтаж постаменту пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги, що в районі Пардаугаві. За інформацією Delfi-Латвія, до парку прибули будівельники, спецтехніка.

Територію об’єкту обгородили. Паркани біля пам’ятника обладнали світлонепроникною плівкою. Зранку там чергують співробітники Державної поліції та Ризької муніципальної поліції.

Напередодні почалися підготовчі роботи для зносу. У відповідь на плани демонтажу біля монумента зібралося близько 50 протестувальників. При цьому поліція закликала там не збиратися. Акцію протягом години розігнали, затримали сімох людей.

Рішення знести встановлений за часів СРСР пам’ятник воїнам радянської армії ухвалили у середині травня на позачерговому засіданні Ризької думи. Частина латвійського суспільства вважає його одним із символів радянської окупації. Частина російського населення виступає проти зносу, вважаючи, що пам’ятник увічнює пам’ять визволителів Риги від нацизму.

Сейм Латвії 12 травня зняв юридичну перешкоду для знесення радянських памʼятників на території країни, припинивши в односторонньому порядку дію 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам.

Однак ще 11 травня мер Риги спрогнозував, що, ймовірно, до виборів Сейму, які заплановані на 1 жовтня цього року, монумент прибрати зі столиці не вдасться, тому що для такого демонтажу необхідно провести конкурс на право здійснення таких робіт та вирішити, як виглядатиме територія парку після знесення цього памʼятника. Це – тривалий процес.

У самій Росії вимагають покарання для Латвії через її рішення: голова комісії Ради Федерації РФ із захисту суверенітету Андрєй Клімов заявив, що Латвію «необхідно напоумити», вживши вкрай жорсткі заходи економічного характеру.