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У Латвії невдовзі планують підготувати закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс доручив розробити до 17 червня – річниці введення радянських військ у 1940 році – закон для відчуження нерухомості Росії та Білорусі.

Йдеться про «Дім Москви» в Ризі та два санаторії у Юрмалі, що належать держструктурам в Росії та Білорусі.

Ці об’єкти в Латвії збираються використовувати для розміщення українських біженців, реабілітації постраждалих та потреб інформаційного центру.

«Обидві країни (Росія та Білорусь – ред.) несуть пряму відповідальність за скоєння кримінальних злочинів та геноцид, про що також йдеться у заявах Сейму та Євроради. У Латвії вже існує правовий механізм, у рамках якого можлива конфіскація майна під час кримінального процесу», – повідомив Борданс у твітері.

За його словами, «необхідний особливий закон, який прибирає будь-які перешкоди та інтерпретації щодо відчуження цих об’єктів, які належать Росії та Білорусі, для потреб держави і суспільства».

За даними видання Delfi, 6 квітня в суди була передана інформація про юрмальські санаторії, які належать держструктурам Росії та Білорусі, аби заморозити їхні активи. Також було ухвалено рішення заморозити активи «Дому Москви».

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