У Латвії заборонили трансляцію усіх російських телеканалів – ЗМІ

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила транслювати в Латвії усі 80 російські телеканали, які були доступні. Про це повідомляє видання Delfi.

За даними видання, таке рішення ухвалили, відповідно до норми законодавства, яке передбачає, що у Латвії не можуть транслюватися програми, зареєстровані у країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Рішення латвійської Нацради з електронних ЗМІ набуде чинності 9 червня і діятиме, доки Росія не припинить війну в Україні і не поверне Україні окупований Крим.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, NEPLP ухвалила на початку березня, але компанія Global Media, яка займається їх ретрансляцією у Латвії, подала позов з проханням призупинити це рішення.

29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру частину російських телеканалів, пославшись на те, що NEPLP нібито не змогла аргументувати, як саме розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

Але Нацрада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. А 26 травня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про електронні ЗМІ, які наділяють NEPLP правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.