Латвія вирішила заблокувати російські соцмережі «Вконтакте», «Однокласники» та «Мой мир»

У Латвії заблокують російські соцмережі «Вконтакте», «Однокласники» та «Мой мир», повідомив у твітері голова Нацради з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш.

Рішення ухвалене, відповідно до санкцій ЄС. Як пояснив голова Нацради, ці соцмережі є власністю та перебувають під контролем Юрія Ковальчука та Володимира Кирієнка, щодо яких Євросоюз запровадив санкції.

Повідомляється, що фізичне блокування платформ відбудеться вже наступного тижня.

Контроль у компанії VK належить «Газпром-медиа» та страховій групі «Согаз», найбільшими власниками яких є у тому числі друг Володимира Путіна Юрій Ковальчук та його родина, племінник президента Михайло Шеломов та «Газпром». Компанію очолив Володимир Кирієнко – син першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка.

У лютому 2021 року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії на рік заборонила ретрансляцію телеканалу «РТР-Планета». До цього відомство заборонило мовлення в країні семи телеканалів російської державної групи RT.