У Польщі зносять черговий пам’ятник радянської доби

Польща почала знесення пам’ятника радянської доби солдатам Червоної Армії на тлі кампанії з демонтажу таких монументів у Східній Європі з огляду на російське вторгнення в Україну.

Робітники почали знесення меморіалу у місті Бжег на південному заході Польщі саме 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності та минає шість місяців, відколи Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

Голова Інституту національної пам’яті Польщі Рафал Лескевич повідомив Associated Press, що в країні залишалося 60 пам’ятників радянської епохи до березня цього року, коли було вирішено їх знести. Пам’ятник у місті Бжег став 24-м знесеним із березня.

Польща є однією із найвірніших союзників України у захисті від російського вторгнення. Варшава, крім надання Україні зброї та гуманітарної допомоги, прийняла більше українських біженців, ніж будь-яка інша країна.

Знесення пам’ятника відбулося наступного дня після того, як Латвія розпочала демонтаж аналогічної пам’ятки радянської доби у столиці Ризі. Повідомлялося, що кілька людей були заарештовані під час невеликої акції протесту проти знесення.

Москва тривалий час вважала розгром Радянським Союзом нацистських військ у країнах Балтії визволенням, але латиші, естонці та литовці стверджували, що це було лише початком жорстокої окупації, яка закінчилася лише із розпадом Радянського Союзу 1991 року.

Етнічні росіяни становлять близько 25 відсотків населення Латвії.

Уряд Естонії минулого тижня також розпочав демонтаж радянської пам’ятки Другої світової війни у місті неподалік кордону з Росією.