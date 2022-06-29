У Дніпрі дерусифікували ще 21 назву вулиць і провулків

У Дніпрі дерусифікували ще 21 вулицю й провулок. Рішення про перейменування ухвалили 29 червня на сесії міської ради, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Вулиці й провулки, назви яких були пов’язані з Росією, тепер матимуть назви на честь українських достойників та місцевих діячів.

Так у місті з’явилися вулиці Азовсталі, Морської піхоти, Героїв Рятувальників, вулиця й провулок Волновахи, вулиця Віктора Троценка – українського архітектора, за проєктами якого будували в Дніпрі, Володимира Пилишенка – професора з діаспори, який пожертвував Дніпру свою унікальну колекцію книг.

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З’явилися і назви, пов’язані з місцевою топонімікою – вулиці Татарів Яр, Кринична Балка тощо.

21 квітня в Дніпрі перейменували 31 вулицю, пов’язану з Росією. Тоді були ухвалені назви, пов’язані з назвами населених пунктів, які постраждали від російської агресії, – Чорнобаївська, Гостомельська, Бучанська, Ворзельська, Ірпінська, Бородянська, Краматорська, Дебальцівська.

У травні у Дніпрі перейменували ще 20 вулиць, назви яких пов’язані з державою-агресором Росією. Тоді низці вулиць повернули історичні назви, ще частині – дали імена на честь українських митців і захисників.